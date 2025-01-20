Трактор загорелся посреди дороги в Астане (видео)
Опубликовано:
В Астане в районе Есиль на пересечении пр. Кабанбай батыра и шоссе Коргалжын произошло загорание двигательного отсека трактора-погрузчика, передает NUR.KZ со ссылкой на МЧС РК.
Как сообщается в официальном Telegram-канале МЧС РК, в Астане в районе Есиль на пересечении пр. Кабанбай батыра и шоссе Коргалжын произошло загорание двигательного отсека трактора-погрузчика.
Спасатели оперативно ликвидировали горение. Пострадавших нет, причина устанавливается.
МЧС призывает автовладельцев соблюдать правила пожарной безопасности.
Напомним, несколько дней назад автомобиль загорелся прямо посреди дороги в Алматы. Кадры с места происшествия распространились в социальных сетях. Позже в ДП мегаполиса сообщили, что в результате аварии пострадали четыре человека. Причины и другие обстоятельства ДТП устанавливаются.
Добавим, по информации на сайте "Электронного правительства", при пожаре в автомобиле или общественном транспорте необходимо:
- немедленно сообщить водителю о возгорании;
- остановить машину, выключите двигатель, поставить на тормоз;
- покинуть машину, в общественном транспорте используйте аварийные люки и боковые стекла;
- постараться потушить пожар с помощью огнетушителя, песка или снега до приезда пожарных;
- при возгорании в капоте не открывайте его без огнетушителя в руках (приток кислорода во время открытия усилит пламя);
- отойти подальше от автотранспорта, так как может взорваться топливный бак.
Эксклюзивный контент и новости только для вас! Подпишитесь на Telegram!Подписаться
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/emergency/2213411-traktor-zagorelsya-posredi-dorogi-v-astane-video/