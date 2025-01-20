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Трактор загорелся посреди дороги в Астане (видео)

Опубликовано:

Горящий трактор
Горящий трактор. Кадр из видео: t.me/qr_tjm

В Астане в районе Есиль на пересечении пр. Кабанбай батыра и шоссе Коргалжын произошло загорание двигательного отсека трактора-погрузчика, передает NUR.KZ со ссылкой на МЧС РК.

Как сообщается в официальном Telegram-канале МЧС РК, в Астане в районе Есиль на пересечении пр. Кабанбай батыра и шоссе Коргалжын произошло загорание двигательного отсека трактора-погрузчика.

Спасатели оперативно ликвидировали горение. Пострадавших нет, причина устанавливается.

МЧС призывает автовладельцев соблюдать правила пожарной безопасности.

Напомним, несколько дней назад автомобиль загорелся прямо посреди дороги в Алматы. Кадры с места происшествия распространились в социальных сетях. Позже в ДП мегаполиса сообщили, что в результате аварии пострадали четыре человека. Причины и другие обстоятельства ДТП устанавливаются.

Добавим, по информации на сайте "Электронного правительства", при пожаре в автомобиле или общественном транспорте необходимо:

  • немедленно сообщить водителю о возгорании;
  • остановить машину, выключите двигатель, поставить на тормоз;
  • покинуть машину, в общественном транспорте используйте аварийные люки и боковые стекла;
  • постараться потушить пожар с помощью огнетушителя, песка или снега до приезда пожарных;
  • при возгорании в капоте не открывайте его без огнетушителя в руках (приток кислорода во время открытия усилит пламя);
  • отойти подальше от автотранспорта, так как может взорваться топливный бак.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/emergency/2213411-traktor-zagorelsya-posredi-dorogi-v-astane-video/

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