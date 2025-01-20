Трактор загорелся посреди дороги в Астане (видео)

В Астане в районе Есиль на пересечении пр. Кабанбай батыра и шоссе Коргалжын произошло загорание двигательного отсека трактора-погрузчика, передает NUR.KZ со ссылкой на МЧС РК.

Как сообщается в официальном Telegram-канале МЧС РК, в Астане в районе Есиль на пересечении пр. Кабанбай батыра и шоссе Коргалжын произошло загорание двигательного отсека трактора-погрузчика.

Спасатели оперативно ликвидировали горение. Пострадавших нет, причина устанавливается.

МЧС призывает автовладельцев соблюдать правила пожарной безопасности.

Напомним, несколько дней назад автомобиль загорелся прямо посреди дороги в Алматы. Кадры с места происшествия распространились в социальных сетях. Позже в ДП мегаполиса сообщили, что в результате аварии пострадали четыре человека. Причины и другие обстоятельства ДТП устанавливаются.

Добавим, по информации на сайте "Электронного правительства", при пожаре в автомобиле или общественном транспорте необходимо:

немедленно сообщить водителю о возгорании;

остановить машину, выключите двигатель, поставить на тормоз;

покинуть машину, в общественном транспорте используйте аварийные люки и боковые стекла;

постараться потушить пожар с помощью огнетушителя, песка или снега до приезда пожарных;

при возгорании в капоте не открывайте его без огнетушителя в руках (приток кислорода во время открытия усилит пламя);

отойти подальше от автотранспорта, так как может взорваться топливный бак.