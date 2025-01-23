Пожар произошел в жилом районе Караганды (видео)
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Пожар в Караганде уничтожил деревянные конструкции крыш и вещи в четырех гаражах, но огнеборцы предотвратили распространение огня на соседние объекты, передает NUR.KZ со ссылкой на МЧС РК.
Как сообщается в официальном Telegram-канале ведомства, в Караганде во дворе жилого дома произошло горение деревянных конструкций крыш и сгораемых вещей внутри четырех гаражей на площади 100 кв. м.
"Огнеборцы в кратчайшие сроки ликвидировали пожар и не дали распространиться огню на соседние гаражи. Пострадавших нет, причина устанавливается", - отметили в МЧС.
В ведомстве напомнили гражданам о необходимости строго соблюдать правила пожарной безопасности, чтобы избежать подобных инцидентов.
Ранее сообщалось, что в Караганде по улице Пришахтинская в квартире двухквартирного жилого дома произошло возгорание крыши, перекрытия и домашних вещей. По прибытии спасатели обнаружили тела двух детей 2020 и 2022 годов рождения.
Также в поселке Габидена Мустафина в Карагандинской области в результате ночного пожара в частном доме погибли два человека, еще один был госпитализирован.
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/emergency/2214387-pozhar-proizoshel-v-zhilom-rayone-karagandy-video/