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Эзотерика

"Дети полностью обгорели": страшная трагедия произошла в семье из Туркестанской области

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Семья погибших в Туркестанской области
Семья погибших. Кадр из видео: otyrar.kz

В Туркестанской области при взрыве газа в частном доме погибли 40-летний мужчина и двое его сыновей. Ранее семья отапливала дом углем, а на газовое отопление перешла всего несколько месяцев назад, передает Otyrar.kz.

В тот роковой день Нурила Турабаева потеряла 40-летнего сына и двух несовершеннолетних внуков.

"Прошло всего 3-4 дня с тех пор, как пустили газ. Как говорят свидетели, когда произошел взрыв газа, все окна в доме, во всех комнатах, были выбиты. Сын продолжал бороться с огнем, пытаясь спасти дом", - поделилась женщина.

В день пожара Даулет Турабаев остался дома с тремя сыновьями, пока его жена и две дочери находились на лечении в городе. Два сына спали в одной комнате с отцом, а третий находился в другой, что спасло ему жизнь.

Как рассказала жена погибшего Динара Аширова, ее муж сам сообщил ей о случившемся.

"Он звонил мне утром в 6:00, говорит: "Дина, газ взорвался, я обгорел, но дети живы". Потом, когда я снова позвонила, трубку взял мой тесть. Сказал, что их увезли в больницу на "скорой". Я сразу поехала в Казыгурт. Я увидела своих детей. Оба полностью обгорели", - вспоминает вдова.

По данным специалистов, причиной взрыва стала газовоздушная смесь в каминной печи, подключенной к природному газу.

После трагедии сотрудники экстренных служб начали проверки и обход жилых домов в окрестностях.

"Сейчас во всех округах сотрудники ЧС и других организаций обходят дома и проводят разъяснительную работу с населением, чтобы предотвратить такие происшествия. Администрация района перечислит пострадавшим около 1 млн 585 тыс. тенге в ближайшие дни", - сообщил руководитель отдела внутренней политики Казыгуртского района Туркестанской области Аян Кошкинбай.

Погибший вместе с супругой планировал открыть собственный бизнес и взял кредит на покупку скота и транспорта для пассажирских перевозок.

Однако теперь воспитание детей и долг в 12 миллионов тенге полностью легли на плечи вдовы.

Напомним, в ноябре 2024 года в здании бывшей сельской мечети в Акмолинской области произошел хлопок газовоздушной смеси с последующим обрушением. Погибли трое, в том числе ребенок.

Также в сентябре прошлого года в селе Жалпаксай Алматинской области вследствие мощного взрыва газа был разрушен дом, погиб его владелец. Соседние дома тоже оказались повреждены.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/emergency/2212814-deti-polnostyu-obgoreli-strashnaya-tragediya-proizoshla-v-seme-iz-turkestanskoy-oblasti/

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