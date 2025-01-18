"Дети полностью обгорели": страшная трагедия произошла в семье из Туркестанской области
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В Туркестанской области при взрыве газа в частном доме погибли 40-летний мужчина и двое его сыновей. Ранее семья отапливала дом углем, а на газовое отопление перешла всего несколько месяцев назад, передает Otyrar.kz.
В тот роковой день Нурила Турабаева потеряла 40-летнего сына и двух несовершеннолетних внуков.
"Прошло всего 3-4 дня с тех пор, как пустили газ. Как говорят свидетели, когда произошел взрыв газа, все окна в доме, во всех комнатах, были выбиты. Сын продолжал бороться с огнем, пытаясь спасти дом", - поделилась женщина.
В день пожара Даулет Турабаев остался дома с тремя сыновьями, пока его жена и две дочери находились на лечении в городе. Два сына спали в одной комнате с отцом, а третий находился в другой, что спасло ему жизнь.
Как рассказала жена погибшего Динара Аширова, ее муж сам сообщил ей о случившемся.
"Он звонил мне утром в 6:00, говорит: "Дина, газ взорвался, я обгорел, но дети живы". Потом, когда я снова позвонила, трубку взял мой тесть. Сказал, что их увезли в больницу на "скорой". Я сразу поехала в Казыгурт. Я увидела своих детей. Оба полностью обгорели", - вспоминает вдова.
По данным специалистов, причиной взрыва стала газовоздушная смесь в каминной печи, подключенной к природному газу.
После трагедии сотрудники экстренных служб начали проверки и обход жилых домов в окрестностях.
"Сейчас во всех округах сотрудники ЧС и других организаций обходят дома и проводят разъяснительную работу с населением, чтобы предотвратить такие происшествия. Администрация района перечислит пострадавшим около 1 млн 585 тыс. тенге в ближайшие дни", - сообщил руководитель отдела внутренней политики Казыгуртского района Туркестанской области Аян Кошкинбай.
Погибший вместе с супругой планировал открыть собственный бизнес и взял кредит на покупку скота и транспорта для пассажирских перевозок.
Однако теперь воспитание детей и долг в 12 миллионов тенге полностью легли на плечи вдовы.
Напомним, в ноябре 2024 года в здании бывшей сельской мечети в Акмолинской области произошел хлопок газовоздушной смеси с последующим обрушением. Погибли трое, в том числе ребенок.
Также в сентябре прошлого года в селе Жалпаксай Алматинской области вследствие мощного взрыва газа был разрушен дом, погиб его владелец. Соседние дома тоже оказались повреждены.
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/emergency/2212814-deti-polnostyu-obgoreli-strashnaya-tragediya-proizoshla-v-seme-iz-turkestanskoy-oblasti/