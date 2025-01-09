Слон напал на людей во время фестиваля в Индии (видео)

Слон напал на участников фестиваля в индийском штате Керала, в результате пострадали 17 человек, один из которых в критическом состоянии, передает NUR.KZ со ссылкой на телеканал NDTV.

По информации телеканала, сотни людей собрались на фестивале, на котором присутствовали не менее пяти слонов, украшенных золотыми пластинами. Очевидцы сняли на видео, когда один из слонов неожиданно бросился на толпу, поднял одного человека и раскачивал его в воздухе, а после - отбросил в сторону.

Сообщается, что пострадали не менее 17 человек, один из них находится в критическом состоянии. Большинство травм люди получили из-за давки, возникшей из-за паники. Слона удалось усмирить спустя два часа усилий.

Власти города расследуют инцидент. Полиция подтвердила, что организаторы праздника получили необходимые разрешения на использование слонов для религиозной церемонии.

Напомним, в октябре прошлого года в российском Ангарске пантера из передвижного цирка напала на трехлетнего мальчика в момент, когда он хотел сфотографироваться с ней.

До этого в Республике Карелия во время выступления приезжего цирка медведь напал на дрессировщика. Очевидцы, снимавшие представление на видео, засняли момент, когда животное вышло из-под контроля.

Также мы писали, что 200-килограммовый медведь напал на дрессировщика во время представления в городе Пуян в Китае. Животное рассвирепело после того, как ему запретили есть брошенные публикой угощения.