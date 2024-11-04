В Саудовской Аравии выпал снег (фото, видео)

В Саудовской Аравии после сильных дождей и града выпал снег, в том числе в пустынной местности. Кадры с редким для местности явлением облетели социальные сети.

По информации издания Khaleejtimes, в некоторых частях Саудовской Аравии наступили холода. После сильных дождей и снега в некоторых местностях выпал снег. Снег преимущественно выпал в горных районах.

Отмечается, что регион Эль-Джауф, где выпал снег, известен сезонными полевыми цветами. Весной здесь расцветают лаванда, хризантема и другие растения.

Между тем, по информации Saudigazette, в регионе все еще есть вероятность гроз, сопровождающихся сильными ветрами, отсутствием видимости, градом и ливнями в ближайшие дни.

По данным Британской энциклопедии, Саудовская Аравия - крупнейшее государство на Аравийском полуострове. На севере граничит с Иорданией, Ираком, Кувейтом. На востоке - с Катаром и ОАЭ, с Оманом - на юго-востоке, и Йеменом - на юге. Омывается Персидским заливом и Красным морем.

Снег - редкое явление в Саудовской Аравии. Например, в конце 2022 года снег выпал в городе Табуке. Жители других регионов специально прибыли в город, чтобы посмотреть на редкое для этой страны явление.

Кроме того, до этого снег выпадал в горной местности на северо-западе Саудовской Аравии.