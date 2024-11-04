Top.Mail.Ru

Версия сайта

ru kz

Рекомендации

Все новости
Финансы
Семья
Политика
Мир
Шоубиз
Общество
Спецпроекты
Спорт

Актуальное

Фото
Видео

Все категории

ВСЕ НОВОСТИ
БІРГЕМІЗ
Дом
Досуг
Еда
Жаңа Қазақстан
Здоровье
Истории
Как мы работаем
Калейдоскоп
Мир
Общество
Политика
Происшествия
Семья
Спорт
Технологии
Финансы
Шоубиз
Эзотерика

В Саудовской Аравии выпал снег (фото, видео)

Опубликовано:

В Саудовской аварии выпал снег
Верблюды в пустыне Саудовской Аравии после выпавшего снега. Фото: x.com/TheSaudiPost_En

В Саудовской Аравии после сильных дождей и града выпал снег, в том числе в пустынной местности. Кадры с редким для местности явлением облетели социальные сети.

По информации издания Khaleejtimes, в некоторых частях Саудовской Аравии наступили холода. После сильных дождей и снега в некоторых местностях выпал снег. Снег преимущественно выпал в горных районах.

Отмечается, что регион Эль-Джауф, где выпал снег, известен сезонными полевыми цветами. Весной здесь расцветают лаванда, хризантема и другие растения.

Между тем, по информации Saudigazette, в регионе все еще есть вероятность гроз, сопровождающихся сильными ветрами, отсутствием видимости, градом и ливнями в ближайшие дни.

По данным Британской энциклопедии, Саудовская Аравия - крупнейшее государство на Аравийском полуострове. На севере граничит с Иорданией, Ираком, Кувейтом. На востоке - с Катаром и ОАЭ, с Оманом - на юго-востоке, и Йеменом - на юге. Омывается Персидским заливом и Красным морем.

Снег - редкое явление в Саудовской Аравии. Например, в конце 2022 года снег выпал в городе Табуке. Жители других регионов специально прибыли в город, чтобы посмотреть на редкое для этой страны явление.

Кроме того, до этого снег выпадал в горной местности на северо-западе Саудовской Аравии.

Эксклюзивный контент и новости только для вас! Подпишитесь на Telegram!

Подписаться

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/2182409-v-saudovskoy-aravii-vypal-sneg-foto-video/

Для вашего удобства и безопасности мы используем файлы cookie