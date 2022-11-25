Ливневые дожди вызвали наводнение в городе в Саудовской Аравии (видео)

Наводнение в Джидде. Кадр из видео: twitter.com/Pak_Weathe

В городе Джидда в Саудовской Аравии ливневые дожди привели к наводнению, которое практически затопило улицы и парализовало движение транспорта, передает ArabianBusiness.

Частные школы и университеты в Джидде были закрыты, приостановил работу и международный аэропорт.

На видео, которыми поделились жители, видно, как город борется с последствиями ливня. В результате наводнения дороги превратились в реки, в которых потонули автомобили. Многие машины сносило мощным течением.

Национальный центр метеорологии Саудовской Аравии зафиксировал рекордное количество осадков в южной части Джидды между 8:00 и 14:00 (11:00 и 17:00 по Астане).

Количество осадков составило 179 мм, что побило предыдущий рекорд 2009 года.

Агентство гражданской обороны Саудовской Аравии выпустило предупреждение в связи с ухудшением погодных условий, рекомендовав жителям страны быть осторожными.

Ранее в октябре в штате Арагуа в Венесуэле 22 человека погибли и еще 52 числятся пропавшими без вести после наводнения. Непогода была вызвана ураганом Хулия.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/emergency/1998863-livnevye-dozhdi-vyzvali-navodnenie-v-gorode-v-saudovskoy-aravii-video/