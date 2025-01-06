Несколько сел остались без света в Актюбинской области

В Мугалжарском районе Актюбинской области произошли серьезные перебои в подаче электричества из-за обледенения проводов, передает Kazinform.

Как сообщает издание, 5 января в районе между селами Ащисай и Сабындыколь было повалено 60 опор, а между селами Кумсай и Аксу - 16. В результате из-за влажности и тумана образовалась наледь на линиях электропередач. Под тяжестью льда провода оборвались, а опоры упали.

Отмечается, что сейчас идут работы по восстановлению столбов. По информации пресс-службы ТОО "Энергосистема", с 1 по 6 января в отдаленные районы было направлено 72 бригады, 418 специалистов и 153 единицы техники.

"Лед на проводах задержал работы по восстановлению электричества, сеть очищали механически. Работа ведется круглосуточно в усиленном режиме с 30 декабря. Усиленный режим работы "Энергосистемы" продлится до 8 января", - сообщили в пресс-службе ТОО "Энергосистема".

Аким Мугалжарского района Дархан Ермагамбетов сообщил, что на некоторых участках при очистке проводов ото льда вновь образуется иней, что затрудняет процесс восстановления.

По его словам, температура резко повысилась, и в районе образовался густой туман. Затем, как иней, на проводах образовался лед, который становился все толще, достигая в диаметре 15 см, пока линия и столбы не выдержали и не обрушились.

"Диаметр наледи на проводах доходил до 20 см. Лед сбивают, он тут же появляется снова. Люди работают день и ночь. Дежурные бригады очищали от наледи линии электропередач в селах Журын, Караколь, Сабындыколь, Ащисай, Кумсай и Аксу. Вечером 5 января в Кумсай подали свет, в селах Булакты, Миялыколь и в Эмбе бригады еще работали", - рассказал Дархан Ермагамбетов.

В ближайшие два дня будут продолжаться работы по восстановлению электроснабжения в селах Сабындыколь и Аксу, пишет издание. Временно также будет отключено электричество в селах Оркаш, Ашысай и Кумсай с 9:00 до 18:00 для продолжения ремонтных работ.

"Все социальные объекты обеспечены генераторами. В прошлом году мы также обеспечили их топливом", - сообщил Дархан Ермагамбетов.

Ранее жители Актобе пожаловались на отсутствие уличного освещения на участке улицы Уалиханова. В городском акимате сообщили о решении проблемы.

Также сообщалось, что в Талгарском районе Алматинской области произошло короткое замыкание трансформатора. На место выезжали сотрудники ДЧС региона.

Помимо этого, непогода оставила без электричества жителей нескольких десятков сел в Павлодарской области.