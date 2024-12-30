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Людей эвакуировали при помощи автолестницы в Экибастузе

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Спасение людей при пожаре в Экибастузе
Пожар в Экибастузе. Фото: t.me/qr_tjm

В Экибастузе при пожаре в многоэтажном доме спасли 6 человек. Некоторых из них эвакуировали с помощью автолестницы, передает NUR.KZ со ссылкой на МЧС РК.

Как сообщается в официальном Telegram-канале ведомства, в Экибастузе в пятиэтажном жилом доме на улице Машхура Жусупа в квартире на третьем этаже произошел пожар на площади 15 кв.м.

Силами МЧС по лестничному маршу спасено 3 человека, из них 2 детей, и с помощью автолестницы 3 человека, из них 1 ребенок.

"Владельца квартиры передали сотрудникам скорой помощи, его состояние стабильное", - уточнили в МЧС.

Ранее в Экибастузе в результате пожара на одной из станций техобслуживания от огня пострадали четыре автомобиля. Жертв и пострадавших не было, а причина пожара и ущерб устанавливаются.

А в многоэтажном доме в Павлодаре произошло возгорание мусора по причине неосторожного обращения жильцов с огнем. Пожарные оперативно потушили возгорание.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/emergency/2206751-lyudey-evakuirovali-pri-pomoshchi-avtolestnicy-v-ekibastuze/

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