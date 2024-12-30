Людей эвакуировали при помощи автолестницы в Экибастузе

В Экибастузе при пожаре в многоэтажном доме спасли 6 человек. Некоторых из них эвакуировали с помощью автолестницы, передает NUR.KZ со ссылкой на МЧС РК.

Как сообщается в официальном Telegram-канале ведомства, в Экибастузе в пятиэтажном жилом доме на улице Машхура Жусупа в квартире на третьем этаже произошел пожар на площади 15 кв.м.

Силами МЧС по лестничному маршу спасено 3 человека, из них 2 детей, и с помощью автолестницы 3 человека, из них 1 ребенок.

"Владельца квартиры передали сотрудникам скорой помощи, его состояние стабильное", - уточнили в МЧС.

Ранее в Экибастузе в результате пожара на одной из станций техобслуживания от огня пострадали четыре автомобиля. Жертв и пострадавших не было, а причина пожара и ущерб устанавливаются.

А в многоэтажном доме в Павлодаре произошло возгорание мусора по причине неосторожного обращения жильцов с огнем. Пожарные оперативно потушили возгорание.