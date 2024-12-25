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Автомобили сгорели на СТО в Экибастузе

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Пожар в автосервисе
Пожар в СТО. Фото: ДП Павлодарской области

В результате пожара на одной из станций техобслуживания Экибастуза от огня пострадали несколько автомобилей, передает NUR.KZ со ссылкой на ДП Павлодарской области.

Как сообщает пресс-служба ведомства, вечером 24 декабря, в 18.15, поступило сообщение о горении одноэтажной СТО в Экибастузе.

"Приехавшими на вызов огнеборцами установлено горение СТО и четырех машин на общей площади 60 кв.м.", - рассказали в ДП Павлодарской области.

Благодаря оперативным и слаженным действиям огнеборцев пожар оперативно ликвидировали. Жертв и пострадавших нет, причина и ущерб устанавливаются.

Были задействованы 11 сотрудников ДЧС и четыре единицы техники.

Ранее стало известно, что в Карагандинской области на частной территории загорелся автобус. Транспортное средство буквально сгорело дотла. Пожарным удалось уберечь рядом стоящий автобус от уничтожения огнем. Пострадавших в результате ЧП не было.

Пассажирский автобус пришлось тушить спасателям в Уральске - произошло загорание моторного отсека транспортного средства. Пострадавших нет, а причины пожара устанавливаются.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/emergency/2204589-avtomobili-sgoreli-na-sto-v-ekibastuze/

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