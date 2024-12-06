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Взрыв предотвратили в Астане (видео)

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Пожарная машина рядом со зданием
Баллоны на месте ЧП. Иллюстративное фото: t.me/qr_tjm

Минувшей ночью столичные пожарные предотвратили взрыв в цехе по утилизации шин – огнеборцы вынесли из огня газовые и кислородные баллоны, передает NUR.KZ со ссылкой на МЧС.

Как сообщается в Telegram-канале министерства, ночью в районе Сарыарка загорелись резиновые изделия, оборудование и деревянные конструкциии кровли цеха по утилизации автомобильных шин, расположенного по улице Коктал.

"Из охваченного пламенем здания по мере обнаружения отважные пожарные один за другим вынесли 2 газовых и 2 кислородных баллона, предотвратив тем самым их взрывы", – рассказали в ведомстве.

Общая площадь пожара составила 500 квадратных метров.

Пострадавших в результате ЧП нет.

Что делать при взрыве и пожаре?

На официальном сайте "Электронного правительства" даны рекомендации по поведению во время пожара. Так, специалисты советуют:

  • закройте рот и нос любой тканью, лучше - влажной;
  • уходите от огня;
  • не пользуйтесь лифтом;
  • не бейте окна, чтобы не допускать доступа лишнего кислорода;
  • не тушите водой легковоспламеняющиеся жидкости (бензин, керосин) и подключенные электроприборы.

Кроме того, важно сразу сообщить о возгорании в пожарную службу, набрав 101, или в службу спасения, набрав 112. Дозвонившись, сообщите диспетчеру следующие данные:

  • адрес пожара или возгорания;
  • объект возгорания (во дворе, в квартире, на складе и так далее);
  • предмет возгорания (телевизор, мебель и так далее);
  • при необходимости - номер подъезда, квартиры, этажность здания и этаж возгорания, откуда удобнее подъехать, коды входа на территорию и так далее;
  • свою фамилию и телефон.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/emergency/2196917-vzryv-predotvratili-v-astane-video/

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