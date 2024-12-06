Взрыв предотвратили в Астане (видео)
Опубликовано:
Минувшей ночью столичные пожарные предотвратили взрыв в цехе по утилизации шин – огнеборцы вынесли из огня газовые и кислородные баллоны, передает NUR.KZ со ссылкой на МЧС.
Как сообщается в Telegram-канале министерства, ночью в районе Сарыарка загорелись резиновые изделия, оборудование и деревянные конструкциии кровли цеха по утилизации автомобильных шин, расположенного по улице Коктал.
"Из охваченного пламенем здания по мере обнаружения отважные пожарные один за другим вынесли 2 газовых и 2 кислородных баллона, предотвратив тем самым их взрывы", – рассказали в ведомстве.
Общая площадь пожара составила 500 квадратных метров.
Пострадавших в результате ЧП нет.
Что делать при взрыве и пожаре?
На официальном сайте "Электронного правительства" даны рекомендации по поведению во время пожара. Так, специалисты советуют:
- закройте рот и нос любой тканью, лучше - влажной;
- уходите от огня;
- не пользуйтесь лифтом;
- не бейте окна, чтобы не допускать доступа лишнего кислорода;
- не тушите водой легковоспламеняющиеся жидкости (бензин, керосин) и подключенные электроприборы.
Кроме того, важно сразу сообщить о возгорании в пожарную службу, набрав 101, или в службу спасения, набрав 112. Дозвонившись, сообщите диспетчеру следующие данные:
- адрес пожара или возгорания;
- объект возгорания (во дворе, в квартире, на складе и так далее);
- предмет возгорания (телевизор, мебель и так далее);
- при необходимости - номер подъезда, квартиры, этажность здания и этаж возгорания, откуда удобнее подъехать, коды входа на территорию и так далее;
- свою фамилию и телефон.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/emergency/2196917-vzryv-predotvratili-v-astane-video/