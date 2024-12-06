Взрыв предотвратили в Астане (видео)

Минувшей ночью столичные пожарные предотвратили взрыв в цехе по утилизации шин – огнеборцы вынесли из огня газовые и кислородные баллоны, передает NUR.KZ со ссылкой на МЧС.

Как сообщается в Telegram-канале министерства, ночью в районе Сарыарка загорелись резиновые изделия, оборудование и деревянные конструкциии кровли цеха по утилизации автомобильных шин, расположенного по улице Коктал.

"Из охваченного пламенем здания по мере обнаружения отважные пожарные один за другим вынесли 2 газовых и 2 кислородных баллона, предотвратив тем самым их взрывы", – рассказали в ведомстве.

Общая площадь пожара составила 500 квадратных метров.

Пострадавших в результате ЧП нет.

Что делать при взрыве и пожаре?

На официальном сайте "Электронного правительства" даны рекомендации по поведению во время пожара. Так, специалисты советуют:

закройте рот и нос любой тканью, лучше - влажной;

уходите от огня;

не пользуйтесь лифтом;

не бейте окна, чтобы не допускать доступа лишнего кислорода;

не тушите водой легковоспламеняющиеся жидкости (бензин, керосин) и подключенные электроприборы.

Кроме того, важно сразу сообщить о возгорании в пожарную службу, набрав 101, или в службу спасения, набрав 112. Дозвонившись, сообщите диспетчеру следующие данные: