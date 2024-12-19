Дом разрушило взрывом в Карагандинской области

В селе Центральное Бухар-Жырауского района произошел хлопок бытового газа, который разрушил часть дома, но обошлось без пострадавших, передает NUR.KZ со ссылкой на ДЧС Карагандинской области.

Как рассказали в пресс-службе ведомства, инцидент произошел 19 декабря 2024 года в 09:20.

В одноэтажном двухквартирном доме на улице Садовая в квартире №1 хлопок газовоздушной смеси 5-литрового газового баллона не вызвал возгорания, но привел к значительным разрушениям.

Обрушились межкомнатные перегородки, перекрытие и облицовочный кирпичный слой стен на общей площади 30 кв.м.

К счастью, на момент происшествия дома никого не было, обошлось без жертв и пострадавших.

Департамент по чрезвычайным ситуациям напомнил о важности соблюдения правил безопасности при использовании бытовых газовых приборов:

запрещается хранить и использовать бытовые газовые баллоны в жилых многоквартирных домах этажностью более двух этажей;

нельзя хранить баллоны на балконах и лоджиях;

при заносе газовых баллонов с холода в теплые помещения не размещайте их рядом с отопительными приборами и печами;

не производите самовольную газификацию помещений, замену и ремонт газовых приборов;

заправляйте бытовые газовые баллоны только на специализированных станциях;

не перенаполняйте газовые баллоны выше 85% от их общей вместимости;

не оставляйте работающие газовые приборы без присмотра;

не используйте открытый огонь для проверки утечки газа;

не допускайте детей к использованию газовых приборов.

В ведомстве добавили, что при любых подозрениях на возможные чрезвычайные ситуации или пожары необходимо звонить по номерам "112" или "101".

Напомним, до этого в Карагандинской области с начала года произошло восемь инцидентов, связанных с использованием газовых баллонов. Жертвами происшествий стали 4 человека, еще 11 пострадали.

Также сообщалось, что пожарные Астаны предотвратили взрыв в цехе по утилизации шин - огнеборцы вынесли из огня газовые и кислородные баллоны.