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Дом разрушило взрывом в Карагандинской области

Опубликовано:

Разрушенный дом
Разрушенный дом. Фото: ДЧС Карагандинской области

В селе Центральное Бухар-Жырауского района произошел хлопок бытового газа, который разрушил часть дома, но обошлось без пострадавших, передает NUR.KZ со ссылкой на ДЧС Карагандинской области.

Как рассказали в пресс-службе ведомства, инцидент произошел 19 декабря 2024 года в 09:20.

В одноэтажном двухквартирном доме на улице Садовая в квартире №1 хлопок газовоздушной смеси 5-литрового газового баллона не вызвал возгорания, но привел к значительным разрушениям.

Обрушились межкомнатные перегородки, перекрытие и облицовочный кирпичный слой стен на общей площади 30 кв.м.

К счастью, на момент происшествия дома никого не было, обошлось без жертв и пострадавших.

Департамент по чрезвычайным ситуациям напомнил о важности соблюдения правил безопасности при использовании бытовых газовых приборов:

  • запрещается хранить и использовать бытовые газовые баллоны в жилых многоквартирных домах этажностью более двух этажей;
  • нельзя хранить баллоны на балконах и лоджиях;
  • при заносе газовых баллонов с холода в теплые помещения не размещайте их рядом с отопительными приборами и печами;
  • не производите самовольную газификацию помещений, замену и ремонт газовых приборов;
  • заправляйте бытовые газовые баллоны только на специализированных станциях;
  • не перенаполняйте газовые баллоны выше 85% от их общей вместимости;
  • не оставляйте работающие газовые приборы без присмотра;
  • не используйте открытый огонь для проверки утечки газа;
  • не допускайте детей к использованию газовых приборов.

В ведомстве добавили, что при любых подозрениях на возможные чрезвычайные ситуации или пожары необходимо звонить по номерам "112" или "101".

Напомним, до этого в Карагандинской области с начала года произошло восемь инцидентов, связанных с использованием газовых баллонов. Жертвами происшествий стали 4 человека, еще 11 пострадали.

Также сообщалось, что пожарные Астаны предотвратили взрыв в цехе по утилизации шин - огнеборцы вынесли из огня газовые и кислородные баллоны.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/emergency/2202398-dom-razrushilo-vzryvom-v-karagandinskoy-oblasti/

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