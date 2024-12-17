Неосторожное обращение с огнем привело к пожару в многоэтажке в Павлодаре

В многоэтажном доме в Павлодаре ночью произошло возгорание мусора по причине неосторожного обращения жильцов с огнем, передает Pavlodarnews.kz.

По информации областного департамента по чрезвычайным ситуациям, 17 декабря в 04.10 поступило сообщение о пожаре в многоэтажном доме на улице Толстого.

На место выехали 24 пожарных. Они оперативно потушили загоревшийся в мусоросборнике на площади в полтора квадратных метра мусор.

Сообщается, что причиной пожара стало неосторожное обращение с огнем жителей дома.

Сегодня утром в Алматы пожар произошел в расположенном на первом этаже жилого дома магазине. Спасатели эвакуировали 60 жителей дома на улице Жунисова в Наурызбайском районе.

Ранее в Павлодаре пожарные тушили загорание газа в подземном газгольдере. Из расположенных поблизости домов эвакуировали более 850 человек. Периметр оцепили с помощью нескольких экипажей полиции.