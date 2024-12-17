Пассажиров сломавшегося на трассе автобуса спасли в Павлодарской области
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В Павлодарской области пассажирам сломавшегося на трассе автобуса помогли спасатели. Восемь человек разместили в пункте обогрева, передает "Павлодар-онлайн".
Как рассказали в ДЧС региона, сообщение о нуждающихся в помощи людях поступило днем 15 декабря.
Рядом с селом Ямышево из-за технической поломки топливного насоса на автодороге республиканского значения Омск - Майкапчагай остановился пассажирский автобус, который следовал из Караганды в Усть-Каменогорск через Павлодарскую область.
"Местные исполнительные органы и сотрудники ДЧС разместили водителя и семь пассажиров в ближайшем пункте обогрева - в школе села Ямышево. Было организовано горячее питание", - сообщили спасатели.
В третьем часу ночи пассажиры продолжили путь на другом автобусе, который ехал из Астаны в Усть-Каменогорск.
Ранее спасателям пришлось эвакуировать в ближайший пункт обогрева 53 иностранных пассажиров сломавшегося на трассе Алматы - Екатеринбург автобуса. Эвакуированные граждане Республики Узбекистан в медицинской помощи не нуждались.
А на трассе в Акмолинской области из-за поломки также застрял микроавтобус, ехавший из Астаны в Караганду. Находившиеся внутри 10 человек, в том числе 1 ребенок, были эвакуированы спасателями и доставлены в ближайший населенный пункт.
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/emergency/2201019-passazhirov-slomavshegosya-na-trasse-avtobusa-spasli-v-pavlodarskoy-oblasti/