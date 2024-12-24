Top.Mail.Ru
Происшествия

Версия сайта

ru kz

Рекомендации

Все новости
Финансы
Семья
Политика
Мир
Шоубиз
Общество
Спецпроекты
Спорт

Актуальное

Фото
Видео

Все категории

ВСЕ НОВОСТИ
БІРГЕМІЗ
Дом
Досуг
Еда
Здоровье
Истории
Как мы работаем
Калейдоскоп
Мир
Общество
Политика
Происшествия
Семья
Спорт
Технологии
Финансы
Шоубиз
Эзотерика

Автобус сгорел дотла в Караганде (видео)

Опубликовано:

Горящий автобус в Караганде
Горящий автобус. Кадр из видео: t.me/qr_tjm

Минувшим вечером в Карагандинской области случился серьезный пожар – загорелся автобус. Транспортное средство буквально сгорело дотла, передает NUR.KZ со ссылкой на МЧС.

Как сообщается в Telegram-канале министерства, пожар случился на улице Ермекова в Караганде на частной территории.

Общая площадь пожара составила 15 квадратных метров.

"Оперативно прибывшие спасатели обнаружили, что автобус горел открытым пламенем. Благодаря слаженными действиями профессионалов удалось быстро ликвидировать пожар и уберечь рядом стоящий автобус от уничтожения огнем", - рассказали в МЧС.

Пострадавших в результате ЧП нет.

В МЧС напомнили о необходимости соблюдения правил пожарной безопасности при эксплуатации автотранспорта и периодической диагностики электрооборудования.

Что делать, если на дороге загорелся автомобиль?

По данным с официального сайта ДЧС Астаны, чаще всего причинами пожара являются неисправность электропроводок и неправильная установка газобаллонного оборудования, а также неправильное проведение технического осмотра.

В связи с этим в департаменте напомнили о важности соблюдении правил пожарной безопасности на автотранспорте. Если автомобиль загорелся во время движения, нужно:

  • незамедлительно остановиться и эвакуировать пассажиров из салона;
  • позвонить по номерам дежурных служб "101" или "112", а также попросить помощи у людей, находящихся рядом;
  • заглушив двигатель, освободить капот от защелок, отсоединить аккумулятор и применить огнетушитель.

Рекомендуется возить с собой огнетушитель объемом не менее одного литра, предназначенный для тушения быстро загорающихся жидкостей и электрооборудования. Чем больше объем огнетушителя, тем больше возможность предотвращения возгорания.

Не применяйте воду для тушения пожара в области двигателя, она может образовать короткое замыкание и увеличить площадь горения жидкого топлива.

Если огонь распространился в заднюю часть автомобиля, где находится жидкое топливо, незамедлительно отойдите от автомобиля.

Если автомобиль загорелся в гараже, то лучше тушить его, вытолкав на улицу.

"Если вы в этот момент работали с маслом или бензином, не старайтесь тушить пожар. Вы сами можете пострадать", – подчеркивали представители ДЧС.

Напомним, в начале декабря сообщалось, что пожар произошел прямо на дороге в Астане - загорелся маршрутный автобус, а точнее - его крыша. Обошлось без жертв.

Еще один маршрутный автобус приблизительно в эти же дни загорелся у Дома министерств в Астане. На место сразу же прибыли пожарные. Пострадавших нет.

Эксклюзивный контент и новости только для вас! Подпишитесь на Telegram!

Подписаться

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/emergency/2203941-avtobus-sgorel-dotla-v-karagande-video/

Для вашего удобства и безопасности мы используем файлы cookie