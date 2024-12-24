Автобус сгорел дотла в Караганде (видео)
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Минувшим вечером в Карагандинской области случился серьезный пожар – загорелся автобус. Транспортное средство буквально сгорело дотла, передает NUR.KZ со ссылкой на МЧС.
Как сообщается в Telegram-канале министерства, пожар случился на улице Ермекова в Караганде на частной территории.
Общая площадь пожара составила 15 квадратных метров.
"Оперативно прибывшие спасатели обнаружили, что автобус горел открытым пламенем. Благодаря слаженными действиями профессионалов удалось быстро ликвидировать пожар и уберечь рядом стоящий автобус от уничтожения огнем", - рассказали в МЧС.
Пострадавших в результате ЧП нет.
В МЧС напомнили о необходимости соблюдения правил пожарной безопасности при эксплуатации автотранспорта и периодической диагностики электрооборудования.
Что делать, если на дороге загорелся автомобиль?
По данным с официального сайта ДЧС Астаны, чаще всего причинами пожара являются неисправность электропроводок и неправильная установка газобаллонного оборудования, а также неправильное проведение технического осмотра.
В связи с этим в департаменте напомнили о важности соблюдении правил пожарной безопасности на автотранспорте. Если автомобиль загорелся во время движения, нужно:
- незамедлительно остановиться и эвакуировать пассажиров из салона;
- позвонить по номерам дежурных служб "101" или "112", а также попросить помощи у людей, находящихся рядом;
- заглушив двигатель, освободить капот от защелок, отсоединить аккумулятор и применить огнетушитель.
Рекомендуется возить с собой огнетушитель объемом не менее одного литра, предназначенный для тушения быстро загорающихся жидкостей и электрооборудования. Чем больше объем огнетушителя, тем больше возможность предотвращения возгорания.
Не применяйте воду для тушения пожара в области двигателя, она может образовать короткое замыкание и увеличить площадь горения жидкого топлива.
Если огонь распространился в заднюю часть автомобиля, где находится жидкое топливо, незамедлительно отойдите от автомобиля.
Если автомобиль загорелся в гараже, то лучше тушить его, вытолкав на улицу.
"Если вы в этот момент работали с маслом или бензином, не старайтесь тушить пожар. Вы сами можете пострадать", – подчеркивали представители ДЧС.
Напомним, в начале декабря сообщалось, что пожар произошел прямо на дороге в Астане - загорелся маршрутный автобус, а точнее - его крыша. Обошлось без жертв.
Еще один маршрутный автобус приблизительно в эти же дни загорелся у Дома министерств в Астане. На место сразу же прибыли пожарные. Пострадавших нет.
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/emergency/2203941-avtobus-sgorel-dotla-v-karagande-video/