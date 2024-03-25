Мужчина погиб при пожаре в Караганде (видео)
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В воскресенье, 24 марта, в Караганде случился пожар в пятиэтажном жилом доме. На месте пожара спасатели нашил тело мужчины, передает NUR.KZ со ссылкой на МЧС.
Как сообщается в официальном Telegram-канале Министерства по ЧС, сообщение о пожаре в многоквартирном доме поступило на пульт ДЧС в 17:48.
Прибывшие на место огнеборцы спасли пятерых человек, в том числе двоих детей. Помимо этого, пожарные эвакуировали еще пятерых человек.
В ликвидации огня было задействованы 30 человек личного состава и 7 единиц техники.
"Огонь устранили в 18:19. Предварительная версия пожара - короткое замыкание электропроводов", - рассказали в МЧС.
На месте пожара спасатели обнаружили тело мужчины 1953 года рождения.
Что делать при пожаре?
На официальном сайте "Электронного правительства" даны рекомендации по поведению во время пожара. О них – ниже:
- закройте рот и нос любой тканью, лучше влажной;
- уходите от огня;
- не пользуйтесь лифтом;
- не бейте окна, чтобы не допускать доступа лишнего кислорода;
- не тушите водой легковоспламеняющиеся жидкости (бензин, керосин) и подключенные электроприборы.
Кроме того, важно сразу сообщить о возгорании в пожарную службу, набрав "101", или в службу спасения, набрав "112".
Дозвонившись, сообщите диспетчеру следующие данные:
- адрес пожара или возгорания;
- объект возгорания (во дворе, в квартире, на складе и так далее);
- предмет возгорания (телевизор, мебель и так далее);
- при необходимости – номер подъезда, квартиры, этажность здания и этаж возгорания, откуда удобнее подъехать, коды входа на территорию и так далее;
- свою фамилию и телефон.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/emergency/2072904-muzhchina-pogib-pri-pozhare-v-karagande-video/