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Эзотерика

Мужчина погиб при пожаре в Караганде (видео)

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Пожарный работает на месте ЧП
Пожарный. Иллюстративное фото: ДЧС Алматы

В воскресенье, 24 марта, в Караганде случился пожар в пятиэтажном жилом доме. На месте пожара спасатели нашил тело мужчины, передает NUR.KZ со ссылкой на МЧС.

Как сообщается в официальном Telegram-канале Министерства по ЧС, сообщение о пожаре в многоквартирном доме поступило на пульт ДЧС в 17:48.

Прибывшие на место огнеборцы спасли пятерых человек, в том числе двоих детей. Помимо этого, пожарные эвакуировали еще пятерых человек.

В ликвидации огня было задействованы 30 человек личного состава и 7 единиц техники.

"Огонь устранили в 18:19. Предварительная версия пожара - короткое замыкание электропроводов", - рассказали в МЧС.

На месте пожара спасатели обнаружили тело мужчины 1953 года рождения.

Что делать при пожаре?

На официальном сайте "Электронного правительства" даны рекомендации по поведению во время пожара. О них – ниже:

  • закройте рот и нос любой тканью, лучше влажной;
  • уходите от огня;
  • не пользуйтесь лифтом;
  • не бейте окна, чтобы не допускать доступа лишнего кислорода;
  • не тушите водой легковоспламеняющиеся жидкости (бензин, керосин) и подключенные электроприборы.

Кроме того, важно сразу сообщить о возгорании в пожарную службу, набрав "101", или в службу спасения, набрав "112".

Дозвонившись, сообщите диспетчеру следующие данные:

  • адрес пожара или возгорания;
  • объект возгорания (во дворе, в квартире, на складе и так далее);
  • предмет возгорания (телевизор, мебель и так далее);
  • при необходимости – номер подъезда, квартиры, этажность здания и этаж возгорания, откуда удобнее подъехать, коды входа на территорию и так далее;
  • свою фамилию и телефон.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/emergency/2072904-muzhchina-pogib-pri-pozhare-v-karagande-video/

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