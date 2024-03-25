Мужчина погиб при пожаре в Караганде (видео)

В воскресенье, 24 марта, в Караганде случился пожар в пятиэтажном жилом доме. На месте пожара спасатели нашил тело мужчины, передает NUR.KZ со ссылкой на МЧС.

Как сообщается в официальном Telegram-канале Министерства по ЧС, сообщение о пожаре в многоквартирном доме поступило на пульт ДЧС в 17:48.

Прибывшие на место огнеборцы спасли пятерых человек, в том числе двоих детей. Помимо этого, пожарные эвакуировали еще пятерых человек.

В ликвидации огня было задействованы 30 человек личного состава и 7 единиц техники.

"Огонь устранили в 18:19. Предварительная версия пожара - короткое замыкание электропроводов", - рассказали в МЧС.

На месте пожара спасатели обнаружили тело мужчины 1953 года рождения.

Что делать при пожаре?

На официальном сайте "Электронного правительства" даны рекомендации по поведению во время пожара. О них – ниже:

закройте рот и нос любой тканью, лучше влажной;

уходите от огня;

не пользуйтесь лифтом;

не бейте окна, чтобы не допускать доступа лишнего кислорода;

не тушите водой легковоспламеняющиеся жидкости (бензин, керосин) и подключенные электроприборы.

Кроме того, важно сразу сообщить о возгорании в пожарную службу, набрав "101", или в службу спасения, набрав "112".

Дозвонившись, сообщите диспетчеру следующие данные: