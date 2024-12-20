Взрыв предотвратили в Караганде
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В Караганде пожарные предотвратили взрыв газовых баллонов при возгорании на территории гаражного массива в районе Бокейхана, передает NUR.KZ со ссылкой на МЧС РК.
Как сообщается в официальном Telegram-канале ведомства, сегодня ночью в районе Бокейхана на территории гаражного массива произошло загорание деревянных конструкций крыши, перекрытия гаража, мебели и легкового автомобиля.
В целях предотвращения взрыва пожарные вынесли из огня газовый и кислородный баллон. Пожар ликвидирован на общей площади 50 кв. м.
В ведомстве подчеркнули, что в результате происшествия никто не пострадал. Причина пожара устанавливается.
Ранее сообщалось, что в Караганде случайный прохожий спас соседние автомобили, оттащив горящее авто на безопасное расстояние, предотвратив тем самым серьезные последствия.
Помимо этого, в Карагандинской области в поселке Уштобе произошел пожар в легковом автомобиле: загорелись моторный отсек и приборная панель. Пострадавших нет.
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/emergency/2202639-vzryv-predotvratili-v-karagande/