Взрыв предотвратили в Караганде

В Караганде пожарные предотвратили взрыв газовых баллонов при возгорании на территории гаражного массива в районе Бокейхана, передает NUR.KZ со ссылкой на МЧС РК.

Как сообщается в официальном Telegram-канале ведомства, сегодня ночью в районе Бокейхана на территории гаражного массива произошло загорание деревянных конструкций крыши, перекрытия гаража, мебели и легкового автомобиля.

В целях предотвращения взрыва пожарные вынесли из огня газовый и кислородный баллон. Пожар ликвидирован на общей площади 50 кв. м.

В ведомстве подчеркнули, что в результате происшествия никто не пострадал. Причина пожара устанавливается.

Ранее сообщалось, что в Караганде случайный прохожий спас соседние автомобили, оттащив горящее авто на безопасное расстояние, предотвратив тем самым серьезные последствия.

Помимо этого, в Карагандинской области в поселке Уштобе произошел пожар в легковом автомобиле: загорелись моторный отсек и приборная панель. Пострадавших нет.