Top.Mail.Ru
Происшествия

Версия сайта

ru kz

Рекомендации

Все новости
Финансы
Семья
Политика
Мир
Шоубиз
Общество
Спецпроекты
Спорт

Актуальное

Фото
Видео

Все категории

ВСЕ НОВОСТИ
БІРГЕМІЗ
Дом
Досуг
Еда
Здоровье
Истории
Как мы работаем
Калейдоскоп
Мир
Общество
Политика
Происшествия
Семья
Спорт
Технологии
Финансы
Шоубиз
Эзотерика

Взрыв предотвратили в Караганде

Опубликовано:

Тушение пожара
Тушение пожара. Кадр из видео: t.me/qr_tjm

В Караганде пожарные предотвратили взрыв газовых баллонов при возгорании на территории гаражного массива в районе Бокейхана, передает NUR.KZ со ссылкой на МЧС РК.

Как сообщается в официальном Telegram-канале ведомства, сегодня ночью в районе Бокейхана на территории гаражного массива произошло загорание деревянных конструкций крыши, перекрытия гаража, мебели и легкового автомобиля.

В целях предотвращения взрыва пожарные вынесли из огня газовый и кислородный баллон. Пожар ликвидирован на общей площади 50 кв. м.

В ведомстве подчеркнули, что в результате происшествия никто не пострадал. Причина пожара устанавливается.

Ранее сообщалось, что в Караганде случайный прохожий спас соседние автомобили, оттащив горящее авто на безопасное расстояние, предотвратив тем самым серьезные последствия.

Помимо этого, в Карагандинской области в поселке Уштобе произошел пожар в легковом автомобиле: загорелись моторный отсек и приборная панель. Пострадавших нет.

Эксклюзивный контент и новости только для вас! Подпишитесь на Telegram!

Подписаться

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/emergency/2202639-vzryv-predotvratili-v-karagande/

Для вашего удобства и безопасности мы используем файлы cookie