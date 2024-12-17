Магазин в жилом доме загорелся в Алматы (видео)

Расположенный на первом этаже жилого дома магазин загорелся в Алматы - спасатели эвакуировали жителей, передает NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу МЧС.

Сегодня утром в Наурызбайском районе произошло возгорание стеллажей магазина, который расположен в доме на улице Жунисова.

Самостоятельно покинуть здание смогли 60 человек, еще 30 эвакуировали спасатели. Отмечается, что четверых детей вывели из дома с помощью спасательных колпаков.

По информации МЧС, пожар был ликвидирован на развивающейся стадии. Пострадавших нет.

Правила поведения при пожаре

На официальном сайте МЧС РК сказано, что нужно делать при возникновении пожара. Так, при первых признаках возгорания и запахе дыма вызовите пожарную службу, набрав 101 или службу спасения, набрав 112.

Какую информацию необходимо сообщить диспетчеру:

адрес пожара или возгорания;

объект возгорания (во дворе, в квартире, на складе и так далее);

предмет возгорания (телевизор, мебель и так далее);

при необходимости - номер подъезда, квартиры, этажность здания и этаж возгорания, откуда удобнее подъехать, коды входа на территорию и так далее;

свою фамилию и телефон.

Необходимо во время разговора говорить четко и спокойно.