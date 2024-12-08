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Автовоз с иномарками загорелся на трассе в Жамбылской области (видео)

Опубликовано:

Автовоз загорелся в Жамбылской области
Место происшествия. Кадр из видео: t.me/qr_tjm

В Жамбылской области сотрудники МЧС спасли от уничтожения огнем автовоз, груженный машинами. Пострадавших нет, передает NUR.KZ со ссылкой на МЧС РК.

По информации официального Telegram-канала ведомства, в Жамбылском районе на 531 км автодороги республиканского значения Алматы - Ташкент произошло загорание задних колес автовоза, груженного 8 легковыми авто.

Силами МЧС пожар оперативно ликвидирован. Пострадавших нет. Причина устанавливается.

"Водитель пострадавшего автовоза до прибытия спасателей успел выгрузить три легковых автомобиля, чтобы уберечь их от пламени", - рассказали в МЧС.

В ведомстве призвали в случае возникновения чрезвычайной ситуации на автомобильном транспорте звонить по номеру 112.

Напомним, в ноябре на трассе в Жамбылской области случился пожар - загорелся автовоз, груженный машинами. Спасатели отстояли 4 авто.

В этом же регионе летом текущего года на трассе Алматы - Ташкент сгорел автовоз, который перевозил восемь легковых автомобилей. Жертв и пострадавших не было.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/emergency/2197697-avtovoz-s-inomarkami-zagorelsya-na-trasse-v-zhambylskoy-oblasti-video/

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