Автовоз с иномарками загорелся на трассе в Жамбылской области (видео)
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В Жамбылской области сотрудники МЧС спасли от уничтожения огнем автовоз, груженный машинами. Пострадавших нет, передает NUR.KZ со ссылкой на МЧС РК.
По информации официального Telegram-канала ведомства, в Жамбылском районе на 531 км автодороги республиканского значения Алматы - Ташкент произошло загорание задних колес автовоза, груженного 8 легковыми авто.
Силами МЧС пожар оперативно ликвидирован. Пострадавших нет. Причина устанавливается.
"Водитель пострадавшего автовоза до прибытия спасателей успел выгрузить три легковых автомобиля, чтобы уберечь их от пламени", - рассказали в МЧС.
В ведомстве призвали в случае возникновения чрезвычайной ситуации на автомобильном транспорте звонить по номеру 112.
Напомним, в ноябре на трассе в Жамбылской области случился пожар - загорелся автовоз, груженный машинами. Спасатели отстояли 4 авто.
В этом же регионе летом текущего года на трассе Алматы - Ташкент сгорел автовоз, который перевозил восемь легковых автомобилей. Жертв и пострадавших не было.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/emergency/2197697-avtovoz-s-inomarkami-zagorelsya-na-trasse-v-zhambylskoy-oblasti-video/