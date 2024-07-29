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Автовоз с иномарками сгорел на трассе в Жамбылской области (видео)

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Сгоревший автовоз
Сгоревший автовоз. Кадр из видео: instagram/kris_p_almata

На трассе "Алматы-Ташкент" сгорел автовоз, который перевозил восемь легковых автомобилей, передает NUR.KZ со ссылкой на ДЧС Жамбылской области.

Ранее появилось видео с трассы, где на кадрах - охваченный огнем автовоз, который был загружен машинами. Видео опубликовано в Instagram-паблике kris_p_almata. Сообщалось, что горит автовоз в районе Кордайского перевала.

Позже появилось видео уже полностью сгоревшего автовоза.

Корреспонденту NUR.KZ в пресс-службе ДЧС Жамбылской области сообщили, что пожар произошел на трассе "Алматы-Ташкент".

"27 июля в 22-33 часов поступило сообщение, что в Кордайском районе, на 177 км автодороги республиканского значения "Алматы-Ташкент", грузовой автовоз с восьмью легковыми автомашинами полностью охвачен огнем. На место пожара выехали силы и средства ДЧС. Пожар ликвидирован в 00:12. Жертв и пострадавших нет", - сообщили в ведомстве.

Накануне сообщалось, что в Астане произошел пожар - в столице загорелся легковой автомобиль. В МЧС назвали предварительную причину произошедшего, сообщив, что это произошло из-за короткого замыкания.

Мы также писали, что в Актау на дороге загорелся автомобиль. В результате ЧП пострадала женщина - она получила ожоги.

Также ранее в Мангистауской области загорелся грузовик, перевозивший нефть. ЧП обошлось без жертв и пострадавших.

Что делать, если загорелся автомобиль?

По данным с официального сайта ДЧС Астаны, чаще всего причинами пожара являются неисправность электропроводок и неправильная установка газобаллонного оборудования, а также неправильное проведение технического осмотра. В связи с этим в департаменте напомнили о важности соблюдении правил пожарной безопасности на автотранспорте. Если автомобиль загорелся во время движения, нужно:

  • незамедлительно остановиться и эвакуировать пассажиров из салона;
  • позвонить по номерам дежурных служб "101" или "112", а также попросить помощи у людей, находящихся рядом;
  • заглушив двигатель, освободить капот от защелок, отсоединить аккумулятор и применить огнетушитель.

Рекомендуется возить с собой огнетушитель объемом не менее одного литра, предназначенный для тушения быстро загорающихся жидкостей и электрооборудования. Чем больше объем огнетушителя, тем больше возможность предотвращения возгорания. Не применяйте воду для тушения пожара в области двигателя, она может образовать короткое замыкание и увеличить площадь горения жидкого топлива. Если огонь распространился в заднюю часть автомобиля, где находится жидкое топливо, незамедлительно отойдите от автомобиля. Если автомобиль загорелся в гараже, то лучше тушить его, вытолкав на улицу.

"Если вы в этот момент работали с маслом или бензином, не старайтесь тушить пожар. Вы сами можете пострадать", - подчеркивали представители ДЧС.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/emergency/2141310-vosem-novyh-avto-polnostyu-sgoreli-na-trasse-almaty-tashkent-video/

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