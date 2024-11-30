Взрыв топливного бака грузовика случился в Астане: есть пострадавшие

Топливный бак взорвался в грузовике, который располагался в боксе с еще двумя грузовиками в Астане. Пострадали люди. На место прибыли спасатели, передает NUR.KZ со ссылкой на МЧС.

В районе Сарыарка по улице Жарсуат в боксе на первом этаже трехэтажного административного здания произошел пожар, сообщается в Telegram-канале ведомства.

До прибытия пожарных в помещении бокса случился взрыв топливного бака грузовика с последующим горением. На тот момент внутри бокса находились 3 грузовых автомобиля, огнеборцам удалось спасти от огня два из них.

В результате пожара пострадали 3 человека.

Как вести себя при пожаре

На официальном сайте МЧС РК сказано, что нужно делать при возникновении пожара. Так, при первых признаках возгорания и запахе дыма вызовите пожарную службу, набрав 101 или службу спасения, набрав 112.

Какую информацию необходимо сообщить диспетчеру:

адрес пожара или возгорания;

объект возгорания (во дворе, в квартире, на складе и так далее);

предмет возгорания (телевизор, мебель и так далее);

при необходимости – номер подъезда, квартиры, этажность здания и этаж возгорания, откуда удобнее подъехать, коды входа на территорию и так далее;

свою фамилию и телефон.

Необходимо во время разговора говорить четко и спокойно.