Взрыв топливного бака грузовика случился в Астане: есть пострадавшие
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Топливный бак взорвался в грузовике, который располагался в боксе с еще двумя грузовиками в Астане. Пострадали люди. На место прибыли спасатели, передает NUR.KZ со ссылкой на МЧС.
В районе Сарыарка по улице Жарсуат в боксе на первом этаже трехэтажного административного здания произошел пожар, сообщается в Telegram-канале ведомства.
До прибытия пожарных в помещении бокса случился взрыв топливного бака грузовика с последующим горением. На тот момент внутри бокса находились 3 грузовых автомобиля, огнеборцам удалось спасти от огня два из них.
В результате пожара пострадали 3 человека.
Как вести себя при пожаре
На официальном сайте МЧС РК сказано, что нужно делать при возникновении пожара. Так, при первых признаках возгорания и запахе дыма вызовите пожарную службу, набрав 101 или службу спасения, набрав 112.
Какую информацию необходимо сообщить диспетчеру:
- адрес пожара или возгорания;
- объект возгорания (во дворе, в квартире, на складе и так далее);
- предмет возгорания (телевизор, мебель и так далее);
- при необходимости – номер подъезда, квартиры, этажность здания и этаж возгорания, откуда удобнее подъехать, коды входа на территорию и так далее;
- свою фамилию и телефон.
Необходимо во время разговора говорить четко и спокойно.
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/emergency/2194568-vzryv-toplivnogo-baka-gruzovika-sluchilsya-v-astane-est-postradavshie/