Пожар начался в доме после взрыва газа в Алматинской области: пострадали два человека

В среду, 27 ноября вечером в селе Байсерке в Алматинской области произошло ЧП – в одном из домов случился взрыв газа, за которым последовал пожар, передает NUR.KZ со ссылкой на МЧС.

Как сообщается в Telegram-канале ведомства, в селе Байсерке Илийского района в одной из квартир трехквартирного жилого дома барачного произошел хлопок газовоздушной смеси без разрушений, но с последующим загоранием.

Причиной ЧП в МЧС назвали неисправность газового оборудования.

Отмечается, что спасатели вытащили из горящего дома женщину 1980 года рождения и ее сына 2001 года рождения. Их госпитализировали с ожогами.

"Принятыми мерами пожарные расчеты оперативно ликвидировали пожар, не дав распространиться огню на соседнюю квартиру", – рассказали в МЧС.

Что делать при взрыве и пожаре?

На официальном сайте "Электронного правительства" даны рекомендации по поведению во время пожара. Так, специалисты советуют:

закройте рот и нос любой тканью, лучше - влажной;

уходите от огня;

не пользуйтесь лифтом;

не бейте окна, чтобы не допускать доступа лишнего кислорода;

не тушите водой легковоспламеняющиеся жидкости (бензин, керосин) и подключенные электроприборы.

Кроме того, важно сразу сообщить о возгорании в пожарную службу, набрав 101, или в службу спасения, набрав 112. Дозвонившись, сообщите диспетчеру следующие данные:

адрес пожара или возгорания;

объект возгорания (во дворе, в квартире, на складе и так далее);

предмет возгорания (телевизор, мебель и так далее);

при необходимости - номер подъезда, квартиры, этажность здания и этаж возгорания, откуда удобнее подъехать, коды входа на территорию и так далее;

свою фамилию и телефон.