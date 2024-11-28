Пожар начался в доме после взрыва газа в Алматинской области: пострадали два человека
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В среду, 27 ноября вечером в селе Байсерке в Алматинской области произошло ЧП – в одном из домов случился взрыв газа, за которым последовал пожар, передает NUR.KZ со ссылкой на МЧС.
Как сообщается в Telegram-канале ведомства, в селе Байсерке Илийского района в одной из квартир трехквартирного жилого дома барачного произошел хлопок газовоздушной смеси без разрушений, но с последующим загоранием.
Причиной ЧП в МЧС назвали неисправность газового оборудования.
Отмечается, что спасатели вытащили из горящего дома женщину 1980 года рождения и ее сына 2001 года рождения. Их госпитализировали с ожогами.
"Принятыми мерами пожарные расчеты оперативно ликвидировали пожар, не дав распространиться огню на соседнюю квартиру", – рассказали в МЧС.
Что делать при взрыве и пожаре?
На официальном сайте "Электронного правительства" даны рекомендации по поведению во время пожара. Так, специалисты советуют:
- закройте рот и нос любой тканью, лучше - влажной;
- уходите от огня;
- не пользуйтесь лифтом;
- не бейте окна, чтобы не допускать доступа лишнего кислорода;
- не тушите водой легковоспламеняющиеся жидкости (бензин, керосин) и подключенные электроприборы.
Кроме того, важно сразу сообщить о возгорании в пожарную службу, набрав 101, или в службу спасения, набрав 112. Дозвонившись, сообщите диспетчеру следующие данные:
- адрес пожара или возгорания;
- объект возгорания (во дворе, в квартире, на складе и так далее);
- предмет возгорания (телевизор, мебель и так далее);
- при необходимости - номер подъезда, квартиры, этажность здания и этаж возгорания, откуда удобнее подъехать, коды входа на территорию и так далее;
- свою фамилию и телефон.
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/emergency/2193525-pozhar-nachalsya-v-dome-posle-vzryva-gaza-v-almatinskoy-oblasti-postradali-dva-cheloveka/