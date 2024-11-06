Кабина башенного крана на стройке вспыхнула в Караганде (видео)
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В Караганде на строительной площадке произошел пожар в кабине башенного крана. Спасатели оперативно ликвидировали возгорание, передает NUR.KZ со ссылкой на МЧС РК.
Как сообщается в официальном Telegram-канале ведомства, сегодня ранним утром на территории новостройки на улице Крылова произошло загорание кабины башенного крана на уровне 6-го этажа.
Площадь пожара составила 4 кв.м. Благодаря слаженной работе спасателей пожар был оперативно ликвидирован. Пострадавших нет.
"МЧС призывает предпринимателей строго соблюдать требования пожарной безопасности", - отметили в ведомстве.
Ранее пожар произошел в многоквартирном доме в Кокшетау из-за непотушенной сигареты. Дым быстро заполнил подъезд. Пожарные прибыли на место и эвакуировали 10 человек - никто не пострадал.
Правила поведения при пожаре
На официальном сайте МЧС РК сказано, что нужно делать при возникновении пожара. Так, при первых признаках возгорания и запахе дыма вызовите пожарную службу, набрав 101 или службу спасения, набрав 112.
Какую информацию необходимо сообщить диспетчеру:
- адрес пожара или возгорания;
- объект возгорания (во дворе, в квартире, на складе и так далее);
- предмет возгорания (телевизор, мебель и так далее);
- при необходимости - номер подъезда, квартиры, этажность здания и этаж возгорания, откуда удобнее подъехать, коды входа на территорию и так далее;
- свою фамилию и телефон.
Необходимо во время разговора говорить четко и спокойно.
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/emergency/2183603-kabina-bashennogo-krana-na-stroyke-vspyhnula-v-karagande-video/