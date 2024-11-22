Мебельный цех загорелся в Алматы (видео)

В пятницу, 22 ноября, поздним вечером в Алматы случился крупный пожар - загорелся мебельный цех. Полыхающее здание сняли на видео очевидцы, передает NUR.KZ.

Кадры пожара появились в Telegram-каналах, посвященных южной столице.

Министерство по ЧС РК в своем Telegram-канале сообщило, что пожар произошел в мебельном цеху, расположенном в микрорайоне Айнабулак-1 в Жетьысуском районе. На месте работают пожарные подразделений.

На 23:45 пожар был локализован.

Информации о погибших или пострадавших нет.

Напомним, сегодня днем в микрорайоне Айнабулак произошел еще один пожар, на этот раз в многоквартирном доме. Пожарные вытащили из горящей квартиры ребенка.

Правила поведения при пожаре

На официальном сайте МЧС РК сказано, что нужно делать при возникновении пожара. Так, при первых признаках возгорания и запахе дыма вызовите пожарную службу, набрав 101 или службу спасения, набрав 112.Какую информацию необходимо сообщить диспетчеру:

адрес пожара или возгорания;

объект возгорания (во дворе, в квартире, на складе и так далее);

предмет возгорания (телевизор, мебель и так далее);

при необходимости - номер подъезда, квартиры, этажность здания и этаж возгорания, откуда удобнее подъехать, коды входа на территорию и так далее;

свою фамилию и телефон.

Необходимо во время разговора говорить четко и спокойно.