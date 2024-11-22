Мебельный цех загорелся в Алматы (видео)
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В пятницу, 22 ноября, поздним вечером в Алматы случился крупный пожар - загорелся мебельный цех. Полыхающее здание сняли на видео очевидцы, передает NUR.KZ.
Кадры пожара появились в Telegram-каналах, посвященных южной столице.
Министерство по ЧС РК в своем Telegram-канале сообщило, что пожар произошел в мебельном цеху, расположенном в микрорайоне Айнабулак-1 в Жетьысуском районе. На месте работают пожарные подразделений.
На 23:45 пожар был локализован.
Информации о погибших или пострадавших нет.
Напомним, сегодня днем в микрорайоне Айнабулак произошел еще один пожар, на этот раз в многоквартирном доме. Пожарные вытащили из горящей квартиры ребенка.
Правила поведения при пожаре
На официальном сайте МЧС РК сказано, что нужно делать при возникновении пожара. Так, при первых признаках возгорания и запахе дыма вызовите пожарную службу, набрав 101 или службу спасения, набрав 112.Какую информацию необходимо сообщить диспетчеру:
- адрес пожара или возгорания;
- объект возгорания (во дворе, в квартире, на складе и так далее);
- предмет возгорания (телевизор, мебель и так далее);
- при необходимости - номер подъезда, квартиры, этажность здания и этаж возгорания, откуда удобнее подъехать, коды входа на территорию и так далее;
- свою фамилию и телефон.
Необходимо во время разговора говорить четко и спокойно.
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/emergency/2191455-mebelnyy-ceh-zagorelsya-v-almaty-video/