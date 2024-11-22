В алматинском Айнабулаке вспыхнул пожар в квартире (фото, видео)

В Алматы пожарные спасли ребенка из горящей квартиры - кадры с места событий опубликовала пресс-служба МЧС, передает NR.KZ со ссылкой на ведомство.

Инцидент произошел в микрорайоне Айнабулак-3 Жетысуского района - на первом этаже пятиэтажного жилого дома в квартире случился пожар.

Прибывшие пожарные спасли из горящей квартиры мальчика 2017 года рождения. Пожар ликвидирован на площади 50 м². Спасенного передали сотрудникам скорой медицинской помощи.

Выяснилось, что ребенок находился дома один без присмотра взрослых.

Правила поведения при пожаре

На официальном сайте МЧС РК сказано, что нужно делать при возникновении пожара. Так, при первых признаках возгорания и запахе дыма вызовите пожарную службу, набрав 101 или службу спасения, набрав 112.

Какую информацию необходимо сообщить диспетчеру:

адрес пожара или возгорания;

объект возгорания (во дворе, в квартире, на складе и так далее);

предмет возгорания (телевизор, мебель и так далее);

при необходимости - номер подъезда, квартиры, этажность здания и этаж возгорания, откуда удобнее подъехать, коды входа на территорию и так далее;

свою фамилию и телефон.

Необходимо во время разговора говорить четко и спокойно.