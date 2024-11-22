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Потолок обрушился в ЦУМе Караганды (видео)

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Обрушение потолка
Обрушение потолка. Кадр из видео: Анастасия Комякова в Youtube

В карагандинском ЦУМе обрушилась часть потолка, в результате произошедшего никто не пострадал. Руководство торгового центра прокомментировало инцидент, передает ekaraganda.kz.

Часть перекрытия потолка обрушилась сегодня утром в карагандинском ЦУМе прямо на одну из витрин. К счастью, продавец не пострадал.

Руководство торгового центра прокомментировало ситуацию.

"С мая 2024 года в торговом центре проводятся ремонтные работы, как фасадные, так и внутренние. 22 ноября в 10:50 при проведении ремонтно-строительных работ на цокольном этаже произошло частичное падение фрагмента ГКЛ.

Во время данного инцидента никто не пострадал, место огорожено, проводятся восстановительные работы", - отметила администрация.

Известно, что цокольный этаж, как и торговый центр, работает в штатном режиме. Руководство ЦУМа принесло извинения всем клиентам за причиненные неудобства.

Напомним, 27 октября текущего года в Атырау произошел пожар в торгово-развлекательном центре Baizaar. Спасателями МЧС эвакуировано 80 человек, из них 45 детей. Пострадавших в результате произошедшего нет.

Летом текущего года в Алматы снесли торговые площадки и незаконно построенное кафе. Капитальная мансардная пристройка и коммерческое помещение были построены хозспособом.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/emergency/2191238-potolok-obrushilsya-v-cume-karagandy-video/

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