Торговый центр загорелся в Атырау: людей эвакуируют (видео)

В Атырау огнеборцы тушат возгорание в торгово-развлекательном центре Baizaar, посетителей эвакуируют, передает NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу МЧС.

Как сообщает МЧС в Telegram-канале, в эти минуты огнеборцы Атырау тушат возгорание в ТРЦ BAIZAAR по ул.Б.Кулманова. Производится эвакуация посетителей.

Правила поведения при пожаре

На официальном сайте МЧС РК сказано, что нужно делать при возникновении пожара. Так, при первых признаках возгорания и запахе дыма вызовите пожарную службу, набрав 101 или службу спасения, набрав 112.

Какую информацию необходимо сообщить диспетчеру:

адрес пожара или возгорания;

объект возгорания (во дворе, в квартире, на складе и так далее);

предмет возгорания (телевизор, мебель и так далее); при необходимости - номер подъезда, квартиры, этажность здания и этаж возгорания, откуда удобнее подъехать, коды входа на территорию и так далее;

свою фамилию и телефон.

Необходимо во время разговора говорить четко и спокойно.

На днях сообщалось, что пожар произошел близ ТЦ ADK в Алматы. Мы также писали, что ресторан загорелся в центре Алматы. Посетителей эвакуировали.