Торговый центр загорелся в Атырау: людей эвакуируют (видео)
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В Атырау огнеборцы тушат возгорание в торгово-развлекательном центре Baizaar, посетителей эвакуируют, передает NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу МЧС.
Как сообщает МЧС в Telegram-канале, в эти минуты огнеборцы Атырау тушат возгорание в ТРЦ BAIZAAR по ул.Б.Кулманова. Производится эвакуация посетителей.
Правила поведения при пожаре
На официальном сайте МЧС РК сказано, что нужно делать при возникновении пожара. Так, при первых признаках возгорания и запахе дыма вызовите пожарную службу, набрав 101 или службу спасения, набрав 112.
Какую информацию необходимо сообщить диспетчеру:
- адрес пожара или возгорания;
- объект возгорания (во дворе, в квартире, на складе и так далее);
- предмет возгорания (телевизор, мебель и так далее); при необходимости - номер подъезда, квартиры, этажность здания и этаж возгорания, откуда удобнее подъехать, коды входа на территорию и так далее;
- свою фамилию и телефон.
Необходимо во время разговора говорить четко и спокойно.
На днях сообщалось, что пожар произошел близ ТЦ ADK в Алматы. Мы также писали, что ресторан загорелся в центре Алматы. Посетителей эвакуировали.
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/emergency/2179229-torgovyy-centr-zagorelsya-v-atyrau-lyudey-evakuiruyut-video/