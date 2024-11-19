Два человека погибли при взрыве на трассе в ВКО
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Взрыв вещества произошел на трассе в Восточно-Казахстанской области. В результате происшествия погибли два человека, передает корреспондент NUR.KZ со ссылкой на областной ДП.
Трагедия произошла на 75-м километре автодороги Усть-Каменогорск - Самарское.
В результате взрыва вещества, перевозимого грузовиком Volvo для проведения горных работ в Самарском районе области, погибли водитель и пассажир транспортного средства.
По данному факту возбуждено уголовное дело, проводятся следственные мероприятия для установления причин и обстоятельств случившегося.
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/emergency/2189724-dva-cheloveka-pogibli-pri-vzryve-na-trasse-v-vko/