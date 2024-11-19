Два человека погибли при взрыве на трассе в ВКО

Взрыв вещества произошел на трассе в Восточно-Казахстанской области. В результате происшествия погибли два человека, передает корреспондент NUR.KZ со ссылкой на областной ДП.

Трагедия произошла на 75-м километре автодороги Усть-Каменогорск - Самарское.

В результате взрыва вещества, перевозимого грузовиком Volvo для проведения горных работ в Самарском районе области, погибли водитель и пассажир транспортного средства.

По данному факту возбуждено уголовное дело, проводятся следственные мероприятия для установления причин и обстоятельств случившегося.