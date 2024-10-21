Взрыв предотвратили в Караганде

В Караганде спасатели предотвратили взрыв газового баллона во время пожара в хозяйственной постройке, оказав экстренную помощь пострадавшей, передает NUR.KZ со ссылкой на МЧС.

Как сообщается в официальном Telegram-канале ведомства, в Караганде произошло возгорание хозяйственной постройки, пристроенной к одному из частных жилых домов по ул. Костюшко в районе Казыбек би.

Незамедлительно направленные на место происшествия пожарные расчеты вынесли из охваченного огнем строения газовый баллон объемом 27 литров, тем самым предотвратив его взрыв.

Также прибывшая на место вызова бригада Центра медицины катастроф оказала экстренную медицинскую помощь хозяйке, получившей отравление угарным газом.

Пострадавшей была проведена оксигенотерапия, после чего состояние ее нормализовалось, она отказалась от последующей госпитализации.

Напомним, 1 октября в Караганде в районе имени Казыбек би на тупиковых железнодорожных путях загорелись восемь деревянных шпал, а также сухая трава, камыш и мусор, охватившие общую площадь в два гектара. Благодаря оперативным действиям спасателей возгорание было полностью ликвидировано.

А в микрорайоне Мамраева в пятиэтажном жилом доме на первом этаже подъезда произошло загорание электропроводов в электрощитовой на площади 0,5 кв. м. С использованием спасательных колпаков были выведены три человека, среди которых один ребенок. Пожар полностью ликвидирован, пострадавших нет.