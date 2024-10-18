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Взрыв предотвратили в одном из домов Актюбинской области (видео)

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Пожарные тушат пожар
Пожарные. Фото: МЧС РК

Газовые баллоны едва не взорвались во время пожара в Актюбинской области - пожарные успели вынести их из здания, передает NUR.KZ со ссылкой на МЧС РК.

Пожар произошел в гараже на территории одного из частных жилых домов в городе Кандыагаш Мугалжарского района.

"Командир отделения старший сержант гражданской защиты Шамаков Данат и пожарный-спасатель младший сержант гражданской защиты Самрат Мейрамбек, незамедлительно направленные на место пожара в составе пожарных расчетов пожарной части №8 оперативно извлекли 2 газовых баллона и канистру с ГСМ из охваченного огнем строения, тем самым предотвратив их взрыв",- говорится в сообщении.

Правила поведения при пожаре

На официальном сайте МЧС РК сказано, что нужно делать при возникновении пожара. Так, при первых признаках возгорания и запахе дыма вызовите пожарную службу, набрав 101 или службу спасения, набрав 112.

Какую информацию необходимо сообщить диспетчеру:

  • адрес пожара или возгорания;
  • объект возгорания (во дворе, в квартире, на складе и так далее);
  • предмет возгорания (телевизор, мебель и так далее);
  • при необходимости – номер подъезда, квартиры, этажность здания и этаж возгорания, откуда удобнее подъехать, коды входа на территорию и так далее;
  • свою фамилию и телефон.

Необходимо во время разговора говорить четко и спокойно.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/emergency/2175710-vzryv-predotvratili-v-odnom-iz-domov-aktyubinskoy-oblasti-video/

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