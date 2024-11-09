Столярный цех горел ночью в Кокшетау (фото)
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Пожар минувшей ночью тушили в одном из столярных цехов в Кокшетау - загорелось помещение кочегарки, передает NUR.KZ со ссылкой на ДЧС региона.
Пожарные ликвидировали огонь за 26 минут с момента поступления вызова - дальнейшее распространение было предотвращено на площади 10 кв.м.
Пострадавших нет, причина пожара устанавливается.
Правила поведения при пожаре
На официальном сайте МЧС РК сказано, что нужно делать при возникновении пожара. Так, при первых признаках возгорания и запахе дыма вызовите пожарную службу, набрав 101 или службу спасения, набрав 112.
Какую информацию необходимо сообщить диспетчеру:
- адрес пожара или возгорания;
- объект возгорания (во дворе, в квартире, на складе и так далее);
- предмет возгорания (телевизор, мебель и так далее);
- при необходимости – номер подъезда, квартиры, этажность здания и этаж возгорания, откуда удобнее подъехать, коды входа на территорию и так далее;
- свою фамилию и телефон.
Необходимо во время разговора говорить четко и спокойно.
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/emergency/2185151-stolyarnyy-ceh-gorel-nochyu-v-kokshetau-foto/