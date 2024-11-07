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Семейную сауну тушили при штормовом ветре в Караганде

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Пожар в Караганде
Пожар в Караганде. Фото: ekaraganda.kz

Спасатели ликвидировали пожар в семейной сауне в Караганде в условиях штормового ветра. Никто не пострадал, причина возгорания устанавливается, передает eKaraganda.kz.

В областном ДЧС сообщили, что по улице Муканова в 2-этажном отдельно стоящем здании сауны Terma Lux произошло горение деревянной обрешетки кровли и перекрытия на общей площади 90 квадратных метров с последующим частичным обрушением перекрытия на площади 7 квадратных метров.

Сообщение о возгорании поступило на пульт ДЧС 6 ноября в 20.33. Благодаря оперативным и слаженным действиям пожарных пожар был полностью ликвидирован в 22.09. К счастью, жертв и пострадавших не было.

В ликвидации участвовали 35 человек личного состава ДЧС и восемь единиц техники.

Ранее сообщалось, что в Караганде на строительной площадке произошел пожар в кабине башенного крана. Площадь горения составила 4 кв.м. Пострадавших нет.

Правила поведения при пожаре

На официальном сайте МЧС РК сказано, что нужно делать при возникновении пожара. Так, при первых признаках возгорания и запахе дыма вызовите пожарную службу, набрав 101 или службу спасения, набрав 112.

Какую информацию необходимо сообщить диспетчеру:

  • адрес пожара или возгорания;
  • объект возгорания (во дворе, в квартире, на складе и так далее);
  • предмет возгорания (телевизор, мебель и так далее);
  • при необходимости - номер подъезда, квартиры, этажность здания и этаж возгорания, откуда удобнее подъехать, коды входа на территорию и так далее;
  • свою фамилию и телефон.

Необходимо во время разговора говорить четко и спокойно.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/emergency/2184299-semeynuyu-saunu-tushili-pri-shtormovom-vetre-v-karagande/

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