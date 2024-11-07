Семейную сауну тушили при штормовом ветре в Караганде

Спасатели ликвидировали пожар в семейной сауне в Караганде в условиях штормового ветра. Никто не пострадал, причина возгорания устанавливается, передает eKaraganda.kz.

В областном ДЧС сообщили, что по улице Муканова в 2-этажном отдельно стоящем здании сауны Terma Lux произошло горение деревянной обрешетки кровли и перекрытия на общей площади 90 квадратных метров с последующим частичным обрушением перекрытия на площади 7 квадратных метров.

Сообщение о возгорании поступило на пульт ДЧС 6 ноября в 20.33. Благодаря оперативным и слаженным действиям пожарных пожар был полностью ликвидирован в 22.09. К счастью, жертв и пострадавших не было.

В ликвидации участвовали 35 человек личного состава ДЧС и восемь единиц техники.

Ранее сообщалось, что в Караганде на строительной площадке произошел пожар в кабине башенного крана. Площадь горения составила 4 кв.м. Пострадавших нет.

Правила поведения при пожаре

На официальном сайте МЧС РК сказано, что нужно делать при возникновении пожара. Так, при первых признаках возгорания и запахе дыма вызовите пожарную службу, набрав 101 или службу спасения, набрав 112.

Какую информацию необходимо сообщить диспетчеру:

адрес пожара или возгорания;

объект возгорания (во дворе, в квартире, на складе и так далее);

предмет возгорания (телевизор, мебель и так далее);

при необходимости - номер подъезда, квартиры, этажность здания и этаж возгорания, откуда удобнее подъехать, коды входа на территорию и так далее;

свою фамилию и телефон.

Необходимо во время разговора говорить четко и спокойно.