Стали известны подробности взрыва котельной в Костанайской области

В Амангельдинском районе Костанайской области произошел взрыв котельной, в результате чего пострадал мужчина. В акимате прокомментировали произошедшее, передают "Костанайские новости".

По информации издания, котел №2 был установлен в 2022 году и обеспечивал тепловой энергией три двухэтажных жилых дома и административные здания (суд, музей, дом культуры).

"Для восстановления теплоснабжения в течение полутора суток будет использована блочно-модульная котельная контейнерного типа, готовая к установке.

На время восстановительных работ будет принят ряд мер для обеспечения теплом жителей домов, подключенных к котельной. Перебоев с электроэнергией нет", - говорится в сообщении акимата.

Также сообщается, что в Амангельдинскую районную больницу был госпитализирован пострадавший мужчина 1969 года рождения.

В район направили бригаду анестезиологов по линии санавиации для корректировки лечения и решения вопроса транспортировки пациента в региональную больницу города Аркалык.

Напомним, сегодня днем на территории отдельно стоящей котельной Дома культуры произошел разрыв котла с последующим обрушением здания. В результате инцидента пострадал мужчина. На месте работают сотрудники ДЧС, полиции, местных исполнительных органов.

Летом текущего года сообщалось, что взрыв разрушил стену в котельной банного комплекса в Павлодаре. В банно-прачечном комплексе произошел хлопок газа. От взрыва пострадали находящиеся рядом автомобили.