Top.Mail.Ru
Происшествия

Версия сайта

ru kz

Рекомендации

Все новости
Финансы
Семья
Политика
Мир
Шоубиз
Общество
Спецпроекты
Спорт

Актуальное

Фото
Видео

Все категории

ВСЕ НОВОСТИ
БІРГЕМІЗ
Дом
Досуг
Еда
Жаңа Қазақстан
Здоровье
Истории
Как мы работаем
Калейдоскоп
Мир
Общество
Политика
Происшествия
Семья
Спорт
Технологии
Финансы
Шоубиз
Эзотерика

Стали известны подробности взрыва котельной в Костанайской области

Опубликовано:

Взрыв котельной
Взрыв котельной. Фото: kstnews.kz

В Амангельдинском районе Костанайской области произошел взрыв котельной, в результате чего пострадал мужчина. В акимате прокомментировали произошедшее, передают "Костанайские новости".

По информации издания, котел №2 был установлен в 2022 году и обеспечивал тепловой энергией три двухэтажных жилых дома и административные здания (суд, музей, дом культуры).

"Для восстановления теплоснабжения в течение полутора суток будет использована блочно-модульная котельная контейнерного типа, готовая к установке.

На время восстановительных работ будет принят ряд мер для обеспечения теплом жителей домов, подключенных к котельной. Перебоев с электроэнергией нет", - говорится в сообщении акимата.

Также сообщается, что в Амангельдинскую районную больницу был госпитализирован пострадавший мужчина 1969 года рождения.

В район направили бригаду анестезиологов по линии санавиации для корректировки лечения и решения вопроса транспортировки пациента в региональную больницу города Аркалык.

Напомним, сегодня днем на территории отдельно стоящей котельной Дома культуры произошел разрыв котла с последующим обрушением здания. В результате инцидента пострадал мужчина. На месте работают сотрудники ДЧС, полиции, местных исполнительных органов.

Летом текущего года сообщалось, что взрыв разрушил стену в котельной банного комплекса в Павлодаре. В банно-прачечном комплексе произошел хлопок газа. От взрыва пострадали находящиеся рядом автомобили.

Эксклюзивный контент и новости только для вас! Подпишитесь на Telegram!

Подписаться

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/emergency/2184020-stali-izvestny-podrobnosti-vzryva-kotelnoy-v-kostanayskoy-oblasti/

Для вашего удобства и безопасности мы используем файлы cookie