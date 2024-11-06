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Взрыв произошел в котельной в Костанайской области

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Взрыв котельной
На месте происшествия. Фото: kstnews.kz

Взрыв произошел в котельной в Амангельдинском районе Костанайской области. Из-под завалов извлекли пострадавшего мужчину, передают "Костанайские новости".

Как сообщает издание со ссылкой на ДЧС региона, в селе Амангельды на территории отдельно стоящей котельной Дома культуры произошел разрыв котла, с последующим обрушением здания. 

Силами спасателей из-под завалов извлечен мужчина 1969 года рождения,  который был передан сотрудникам скорой медицинской помощи. Со слов очевидцев, других людей в здании не было. 

На месте работают сотрудники ДЧС, полиции, местных исполнительных органов.

Летом сообщалось, что взрыв разрушил стену в котельной банного комплекса в Павлодаре. В банно-прачечном комплексе произошел хлопок газа. От взрыва пострадали находящиеся рядом автомобили.

В прошлом году взрыв произошел в котельной, расположенной в микрорайоне Жетысу в Талдыкоргане. Тогда в здании случился хлопок отопительного котла. Разрушились оконные блоки, но горения не было.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/emergency/2183915-vzryv-proizoshel-v-kotelnoy-v-kostanayskoy-oblasti/

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