Взрыв произошел в котельной в Костанайской области

Взрыв произошел в котельной в Амангельдинском районе Костанайской области. Из-под завалов извлекли пострадавшего мужчину, передают "Костанайские новости".

Как сообщает издание со ссылкой на ДЧС региона, в селе Амангельды на территории отдельно стоящей котельной Дома культуры произошел разрыв котла, с последующим обрушением здания.

Силами спасателей из-под завалов извлечен мужчина 1969 года рождения, который был передан сотрудникам скорой медицинской помощи. Со слов очевидцев, других людей в здании не было.

На месте работают сотрудники ДЧС, полиции, местных исполнительных органов.

Летом сообщалось, что взрыв разрушил стену в котельной банного комплекса в Павлодаре. В банно-прачечном комплексе произошел хлопок газа. От взрыва пострадали находящиеся рядом автомобили.

В прошлом году взрыв произошел в котельной, расположенной в микрорайоне Жетысу в Талдыкоргане. Тогда в здании случился хлопок отопительного котла. Разрушились оконные блоки, но горения не было.