Взрыв произошел в котельной в Талдыкоргане (видео)

Место происшествия. Кадр из видео: instagram.com/angry_taldyk

В социальных сетях появилась информация о взрыве в котельной, расположенной во 2-м микрорайоне Талдыкоргана. Подробности ЧП озвучил городской акимат на своей официальной странице в Instagram.

"Котельная взорвалась во 2-м микрорайоне Талдыкоргана", - говорится в подписи к опубликованным с места происшествия кадрам.

В городском акимате сообщили, что 11 января в 12 часов 55 минут в двухэтажном здании квартальной котельной №1, расположенной в микрорайоне Жетысу, произошел хлопок отопительного котла. Всего их здесь два. Разрушились оконные блоки. Горения не было.

"На момент происшествия работал один котел, сейчас производится запуск резервного котла. Жертв и пострадавших нет. Температура воздуха: -11 градусов. Подача на теплотрассе: +52 градуса. Рабочая температура будет восстановлена в течение часа", - заявили в ведомстве.

Здесь добавили, что от данной котельной отапливаются 70 многоэтажных домов, 112 частных домов, а также 8 бюджетных и 97 иных объектов.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/emergency/2004956-vzryv-proizoshel-v-kotelnoy-v-taldykorgane-video/