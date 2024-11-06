Взрыв автомобиля предотвратили в Павлодаре

В Павлодаре пожарные ликвидировали возгорание в моторном отсеке автомобиля Volkswagen Passat. Благодаря их оперативным действиям удалось избежать взрыва, передает NUR.KZ со ссылкой на ДЧС региона.

Как сообщается на официальном сайте ведомства, 5 ноября в 14.40 на пульт "112" поступило сообщение о возгорании автомобиля по улице Ворушина в Павлодаре.

Прибывшие на вызов пожарные установили, что произошло возгорание моторного отсека автомобиля марки Volkswagen Passat, работающего на бензине.

"Огнеборцы незамедлительно приступили к тушению на площади 2 кв. м. Благодаря оперативным действиям пожарных не допущено взрыва топлива", - рассказали в ДЧС.

В ликвидации пожара были задействованы восемь пожарных и две единицы техники.

Ранее сообщалось, что грузовой автомобиль загорелся в Костанайской области - его потушили пожарные. Возгорание случилось на территории частного подворья.

В сентябре в паркинге одного из жилых домов в Алматы произошел пожар - сгорели два автомобиля. Обошлось без пострадавших.

Что делать, если загорелся автомобиль

На официальном сайте ДЧС Астаны напомнили о важности соблюдении правил пожарной безопасности на автотранспорте.

Если автомобиль загорелся во время движения, нужно:

незамедлительно остановиться и эвакуировать пассажиров из салона;

позвонить по номерам дежурных служб "101" или "112", а также попросить помощи у людей, находящихся рядом;

заглушив двигатель, освободить капот от защелок, отсоединить аккумулятор и применить огнетушитель.

Рекомендуется возить с собой огнетушитель объемом не менее одного литра, предназначенный для тушения быстро загорающихся жидкостей и электрооборудования. Чем больше объем огнетушителя, тем больше возможность предотвращения возгорания.

Не применяйте воду для тушения пожара в области двигателя, она может образовать короткое замыкание и увеличить площадь горения жидкого топлива.

Если огонь распространился в заднюю часть автомобиля, где находится жидкое топливо, незамедлительно отойдите от автомобиля.

Если автомобиль загорелся в гараже, то лучше тушить его, вытолкав на улицу.