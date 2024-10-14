Грузовик горел в Костанайской области (видео)
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Грузовой автомобиль загорелся в городе Тобыл в Костанайской области - его потушили пожарный, передает NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу ДЧС региона.
Возгорание малотоннажного грузового автомобиля случилось на территории частного подворья.
"Благодаря оперативным действиям спасателей, возгорание полностью ликвидировано в кратчайшие сроки. Жертв и пострадавших в результате инцидента нет. На данный момент специалисты устанавливают причину возгорания", - сообщили в ведомстве.
Правила поведения при пожаре
На официальном сайте МЧС РК сказано, что нужно делать при возникновении пожара. Так, при первых признаках возгорания и запахе дыма вызовите пожарную службу, набрав 101 или службу спасения, набрав 112.
Какую информацию необходимо сообщить диспетчеру:
- адрес пожара или возгорания;
- объект возгорания (во дворе, в квартире, на складе и так далее);
- предмет возгорания (телевизор, мебель и так далее);
- при необходимости – номер подъезда, квартиры, этажность здания и этаж возгорания, откуда удобнее подъехать, коды входа на территорию и так далее;
- свою фамилию и телефон.
Необходимо во время разговора говорить четко и спокойно.
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/emergency/2173746-gruzovik-gorel-v-kostanayskoy-oblasti-video/
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