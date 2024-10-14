Грузовик горел в Костанайской области (видео)

Грузовой автомобиль загорелся в городе Тобыл в Костанайской области - его потушили пожарный, передает NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу ДЧС региона.

Возгорание малотоннажного грузового автомобиля случилось на территории частного подворья.

"Благодаря оперативным действиям спасателей, возгорание полностью ликвидировано в кратчайшие сроки. Жертв и пострадавших в результате инцидента нет. На данный момент специалисты устанавливают причину возгорания", - сообщили в ведомстве.

Правила поведения при пожаре

На официальном сайте МЧС РК сказано, что нужно делать при возникновении пожара. Так, при первых признаках возгорания и запахе дыма вызовите пожарную службу, набрав 101 или службу спасения, набрав 112.

Какую информацию необходимо сообщить диспетчеру:

адрес пожара или возгорания;

объект возгорания (во дворе, в квартире, на складе и так далее);

предмет возгорания (телевизор, мебель и так далее);

при необходимости – номер подъезда, квартиры, этажность здания и этаж возгорания, откуда удобнее подъехать, коды входа на территорию и так далее;

свою фамилию и телефон.

Необходимо во время разговора говорить четко и спокойно.