Top.Mail.Ru

Версия сайта

ru kz

Рекомендации

Все новости
Финансы
Семья
Политика
Мир
Шоубиз
Общество
Спецпроекты
Спорт

Актуальное

Фото
Видео

Все категории

ВСЕ НОВОСТИ
БІРГЕМІЗ
Дом
Досуг
Еда
Жаңа Қазақстан
Здоровье
Истории
Как мы работаем
Калейдоскоп
Мир
Общество
Политика
Происшествия
Семья
Спорт
Технологии
Финансы
Шоубиз
Эзотерика

Самолет FlyArystan дважды возвращался в Атырау в попытке вылететь в Актау

Опубликовано:

Самолет в небе
Самолет в небе. Иллюстративное фото: pexels.com

Самолету FlyArystan, летевшему в Актау, пришлось дважды возвращаться в Атырау из-за неблагоприятных погодных условий, передает NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу авиакомпании.

"Рейс KC7277 по направлению Атырау - Актау должен был вылететь 2 ноября в 06:40. Однако авиакомпания была вынуждена задержать рейс в связи с погодными условиями в Актау", - рассказали в Telegram-канале FlyArystan.

Вылет рейса состоялся 2 ноября в 21:50. Однако из-за непогоды в Актау посадка самолета была невозможна, поэтому судно вернулось в Атырау. Второй вылет состоялся уже 3 ноября в 06:50, но так же безуспешно.

Теперь запланированное время вылета рейса - 17:30.

Между тем сегодня в целом в аэропорту Актау наблюдались задержки рейсов из-за тумана, который накрыл город этой ночью. Представители воздушной гавани сообщили, что прилеты и вылеты постепенно возобновляются, передает Lada.kz.

Недавно сенатор Андрей Лукин поднял вопрос задержки рейсов в Казахстане и нарушения прав пассажиров - он предложил ввести рейтинг пунктуальности авиакомпаний. Также недавно мы писали, как вернуть часть стоимости билета за задержку вылета.

Эксклюзивный контент и новости только для вас! Подпишитесь на Telegram!

Подписаться

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2182298-samolet-flyarystan-dvazhdy-vozvrashchalsya-v-atyrau-v-popytke-vyletet-v-aktau/

Для вашего удобства и безопасности мы используем файлы cookie