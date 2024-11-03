Самолет FlyArystan дважды возвращался в Атырау в попытке вылететь в Актау

Самолету FlyArystan, летевшему в Актау, пришлось дважды возвращаться в Атырау из-за неблагоприятных погодных условий, передает NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу авиакомпании.

"Рейс KC7277 по направлению Атырау - Актау должен был вылететь 2 ноября в 06:40. Однако авиакомпания была вынуждена задержать рейс в связи с погодными условиями в Актау", - рассказали в Telegram-канале FlyArystan.

Вылет рейса состоялся 2 ноября в 21:50. Однако из-за непогоды в Актау посадка самолета была невозможна, поэтому судно вернулось в Атырау. Второй вылет состоялся уже 3 ноября в 06:50, но так же безуспешно.

Теперь запланированное время вылета рейса - 17:30.

Между тем сегодня в целом в аэропорту Актау наблюдались задержки рейсов из-за тумана, который накрыл город этой ночью. Представители воздушной гавани сообщили, что прилеты и вылеты постепенно возобновляются, передает Lada.kz.

Недавно сенатор Андрей Лукин поднял вопрос задержки рейсов в Казахстане и нарушения прав пассажиров - он предложил ввести рейтинг пунктуальности авиакомпаний. Также недавно мы писали, как вернуть часть стоимости билета за задержку вылета.