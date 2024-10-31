Спасателя из Карагандинской области наградили посмертно

В Карагандинской области спасатель Хали Хайрат посмертно награжден медалью "Ерлiгi үшiн" за мужество и самоотверженность. Награду семье погибшего вручил глава региона Ермаганбет Булекпаев, передает NUR.KZ со ссылкой на акимат.

Как сообщается на официальном сайте акимата Карагандинской области, указом президента Казахстана спасатель Хали Хайрат награжден посмертно медалью "Ерлiгi үшiн".

От имени главы государства награду родным погибшего пожарного вручил аким Карагандинской области Ермаганбет Булекпаев.

"Сегодня мы собрались почтить память героя, который отдал свою жизнь во имя спасения других людей. Мы не забудем его поступок", - сказал Ермаганбет Булекпаев.

На вручении государственной награды присутствовали коллеги спасателя-пожарного. В ведомстве отметили, что такой поступок станет для них примером преданности службе.

Передача награды семье Хали Хайрата. Фото: gov.kz

"Благодарим президента страны за награду нашего героя. Хали Хайрат за десять лет своей службы показал свою преданность профессии, на его счету немало спасенных жизней. Он навсегда останется в нашей памяти", - отметил начальник ДЧС Карагандинской области Маргулан Аманбаев.

Напомним, 6 октября при тушении степного пожара в Каркаралинском районе погиб старший пожарный-спасатель ПЧ-24 Хали Хайрат. Он ушел из жизни, выполняя свой служебный долг. В органах гражданской защиты сержант работал с 2014 года. Обстоятельства его гибели уточняются, начато досудебное расследование.

Аким Карагандинской области Ермаганбет Булекпаев выразил соболезнования семье погибшего. Он отметил, что его героический поступок является примером истинного мужества и самоотверженности.