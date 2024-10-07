"Слова и поддержка не вернут сына и отца": аким Карагандинской области о погибшем пожарном

Аким Карагандинской области Ермаганбет Булекпаев выразил соболезнования семье пожарного Хали Хайрата, погибшего при тушении степного пожара, передает NUR.KZ со ссылкой на акима региона.

Как говорится в сообщении, опубликованном на официальной странице акима в Instagram, Ермаганбет Булекпаев посетил семью Хали Хайрата и выразил свои соболезнования.

"Выразил соболезнования семье нашего батыра Хали Хайрата, который погиб во время степного пожара. Его героический поступок является примером истинного мужества и самоотверженности.

Хали Хайрат посвятил свою жизнь служению людям и защите родной земли. В этот скорбный час мы разделяем боль утраты с родными Хали, конечно, никакие наши слова и поддержка не вернут сына и отца. Пусть память о нем будет светлой, а его дело продолжат следующие поколения спасателей!" - написал Ермаганбет Булекпаев.

6 октября в Карагандинской области при тушении степного пожара в Каркаралинском районе погиб старший пожарный-спасатель ПЧ-24 Хали Хайрат. Он ушел из жизни, выполняя свой служебный долг. В органах гражданской защиты сержант работал с 2014 года. Обстоятельства гибели уточняются. Начато досудебное расследование.

Загорание сухой травы произошло 6 октября вблизи села Коянды Каракаралинского района Карагандинской области. На место выехали силы и средства лесного хозяйства, ДЧС и добровольные противопожарные формирования.

Позже степной пожар перешел границу Павлодарской области - на непокрытую лесом территорию Баянаульского государственного национального природного парка. К месту ЧП вылетели вертолеты АО "Казавиаспас". Предварительная площадь пожара составила более 3 000 гектаров.