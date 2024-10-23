Пожар произошел близ ТЦ ADK в Алматы (видео)

Горение кровли одноэтажного здания произошло в Бостандыкском районе Алматы - пожарные работают по повышенному рангу, передает NUR.KZ со ссылкой на ДЧС города.

По информации ведомства, 23 октября в 18:15 пожарные расчеты выехали по повышенному рангу вызова на улицу Туркебаева, 257. Движение пожарной техники было осложнено пробками в час пик, отметили в ДЧС.

Было установлено, что горит кровля одноэтажного здания. На данный момент информации о пострадавших не поступало.

На месте работают 32 сотрудника и 9 единиц техники МЧС.

Принятыми мерами пожар был локализован в 19:17.

Правила поведения при пожаре

На официальном сайте МЧС РК сказано, что нужно делать при возникновении пожара. Так, при первых признаках возгорания и запахе дыма вызовите пожарную службу, набрав 101 или службу спасения, набрав 112.

Какую информацию необходимо сообщить диспетчеру:

адрес пожара или возгорания;

объект возгорания (во дворе, в квартире, на складе и так далее);

предмет возгорания (телевизор, мебель и так далее);

при необходимости – номер подъезда, квартиры, этажность здания и этаж возгорания, откуда удобнее подъехать, коды входа на территорию и так далее;

свою фамилию и телефон.

Необходимо во время разговора говорить четко и спокойно.