Пожар произошел близ ТЦ ADK в Алматы (видео)
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Горение кровли одноэтажного здания произошло в Бостандыкском районе Алматы - пожарные работают по повышенному рангу, передает NUR.KZ со ссылкой на ДЧС города.
По информации ведомства, 23 октября в 18:15 пожарные расчеты выехали по повышенному рангу вызова на улицу Туркебаева, 257. Движение пожарной техники было осложнено пробками в час пик, отметили в ДЧС.
Было установлено, что горит кровля одноэтажного здания. На данный момент информации о пострадавших не поступало.
На месте работают 32 сотрудника и 9 единиц техники МЧС.
Принятыми мерами пожар был локализован в 19:17.
Правила поведения при пожаре
На официальном сайте МЧС РК сказано, что нужно делать при возникновении пожара. Так, при первых признаках возгорания и запахе дыма вызовите пожарную службу, набрав 101 или службу спасения, набрав 112.
Какую информацию необходимо сообщить диспетчеру:
- адрес пожара или возгорания;
- объект возгорания (во дворе, в квартире, на складе и так далее);
- предмет возгорания (телевизор, мебель и так далее);
- при необходимости – номер подъезда, квартиры, этажность здания и этаж возгорания, откуда удобнее подъехать, коды входа на территорию и так далее;
- свою фамилию и телефон.
Необходимо во время разговора говорить четко и спокойно.
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/emergency/2178114-pozhar-v-bostandykskom-rayone-almaty-tushat-pozharnye-video/