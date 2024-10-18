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Ресторан загорелся в центре Алматы (видео)

Опубликовано:

Пожар в Алматы
Кадры с места пожара: t.me/qr_tjm

В Алматы в пятницу, 18 октября, вечером случился пожар в ресторане. Посетителей эвакуировали, передает NUR.KZ со ссылкой на городской ДЧС.

Как рассказали в департаменте по ЧС южной столицы, информация о пожаре поступила в 21:50. Силы и средства ДЧС выехали на вызов по повышенному рангу вызова в Медеуском районе по улице Тулебаева – как оказалось, загорелась кровля ресторана.

По данным ведомства, посетители заведения успели покинуть здание.

"Информации о пострадавших в настоящее время не поступала. На месте работают 27 человек личного состава и восемь единиц техники", – проинформировали в департаменте.

Напомним, сегодня сообщалось, что ранее пожар произошел в Алмалинском районе Алматы – загорелась квартира на первом этаже. ЧП обошлось без жертв.

Отметим, ранее в МЧС огласили порядок действий в случае возникновения пожара в доме:

  • перекройте кран подачи газа, отключите электрическую энергию;
  • в начальной стадии развития пожара попытайтесь потушить его, используя все имеющиеся средства пожаротушения (огне­тушители, покрывала, песок, воду и др.);
  • закройте все двери в вашем доме, чтобы избежать притока воздуха и распространения огня;
  • покиньте дом, уходите по наиболее безопасному в данной ситуации пути;
  • если дым уже проник в ваш дом, держитесь ближе к полу: там всегда есть свежий воздух;
  • закройте рот и нос влажным платком или полотенцем;
  • не возвращайтесь в дом без разрешения пожарных.

В случае возникновения чрезвычайной ситуации нужно звонить на номер 112.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/emergency/2176160-restoran-zagorelsya-v-almaty/

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