Квартира с ребенком внутри загорелась в Астане
Опубликовано:
В Астане в одной из квартир в пятиэтажном доме в Байконырском районе произошел пожар. В этот момент в квартире находился ребенок, передает NUR.KZ со ссылкой на МЧС РК.
Как сообщили в МЧС, сегодня на пульт 112 поступило сообщение о том, что в Байконырском районе по улице Кравцова горит квартира на третьем этаже пятиэтажного жилого дома, а внутри квартиры есть ребенок.
"По прибытии к месту вызова спасатели выяснили, что до прибытия сотрудников МЧС соседи вскрыли входную дверь квартиры и спасли ребенка 2018 года рождения. Пожарные оперативно ликвидировали загорание матраса и линолеума на площади 1 кв.м.", – говорится в сообщении.
Отмечается, что ребенок не пострадал. Причина пожара устанавливается.
Правила поведения при пожаре
На официальном сайте МЧС РК сказано, что нужно делать при возникновении пожара. Так, при первых признаках возгорания и запахе дыма вызовите пожарную службу, набрав 101 или службу спасения, набрав 112.
Какую информацию необходимо сообщить диспетчеру:
- адрес пожара или возгорания;
- объект возгорания (во дворе, в квартире, на складе и так далее);
- предмет возгорания (телевизор, мебель и так далее); при необходимости – номер подъезда, квартиры, этажность здания и этаж возгорания, откуда удобнее подъехать, коды входа на территорию и так далее;
- свою фамилию и телефон.
Необходимо во время разговора говорить четко и спокойно.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/emergency/2178833-kvartira-s-rebenkom-vnutri-zagorelas-v-astane/