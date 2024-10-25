Квартира с ребенком внутри загорелась в Астане

В Астане в одной из квартир в пятиэтажном доме в Байконырском районе произошел пожар. В этот момент в квартире находился ребенок, передает NUR.KZ со ссылкой на МЧС РК.

Как сообщили в МЧС, сегодня на пульт 112 поступило сообщение о том, что в Байконырском районе по улице Кравцова горит квартира на третьем этаже пятиэтажного жилого дома, а внутри квартиры есть ребенок.

"По прибытии к месту вызова спасатели выяснили, что до прибытия сотрудников МЧС соседи вскрыли входную дверь квартиры и спасли ребенка 2018 года рождения. Пожарные оперативно ликвидировали загорание матраса и линолеума на площади 1 кв.м.", – говорится в сообщении.

Отмечается, что ребенок не пострадал. Причина пожара устанавливается.

Правила поведения при пожаре

На официальном сайте МЧС РК сказано, что нужно делать при возникновении пожара. Так, при первых признаках возгорания и запахе дыма вызовите пожарную службу, набрав 101 или службу спасения, набрав 112.

Какую информацию необходимо сообщить диспетчеру:

адрес пожара или возгорания;

объект возгорания (во дворе, в квартире, на складе и так далее);

предмет возгорания (телевизор, мебель и так далее); при необходимости – номер подъезда, квартиры, этажность здания и этаж возгорания, откуда удобнее подъехать, коды входа на территорию и так далее;

свою фамилию и телефон.

Необходимо во время разговора говорить четко и спокойно.