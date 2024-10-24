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Грузовик загорелся на улице в Караганде

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Спасатели Карагандинской области
Спасатели. Фото: t.me/qr_tjm

В Караганде пожарные оперативно потушили загоревшийся грузовой автомобиль в районе имени Казыбек би. Причина возгорания устанавливается, передает NUR.KZ со ссылкой на МЧС РК.

Как сообщается в официальном Telegram-канале ведомства, в Караганде в районе имени Казыбек би по улице Терешковой произошло горение моторного отсека грузовой автомашины.

Спасатели ликвидировали горение за 13 минут с момента поступления вызова.

"Пострадавших нет, причина устанавливается", - рассказали в МЧС.

Ранее сообщалось, что пожарные потушили горящий автомобиль на улице Богенбай батыра в Актобе. Силами спасателей возгорание удалось ликвидировать за 8 минут с момента поступления вызова.

В сентябре в паркинге одного из жилых домов в Алматы произошел пожар - сгорели два автомобиля. ЧП обошлось без пострадавших.

Что делать, если загорелся автомобиль

На официальном сайте ДЧС Астаны напомнили о важности соблюдении правил пожарной безопасности на автотранспорте.

Если автомобиль загорелся во время движения, нужно:

  • незамедлительно остановиться и эвакуировать пассажиров из салона;
  • позвонить по номерам дежурных служб "101" или "112", а также попросить помощи у людей, находящихся рядом;
  • заглушив двигатель, освободить капот от защелок, отсоединить аккумулятор и применить огнетушитель.

Рекомендуется возить с собой огнетушитель объемом не менее одного литра, предназначенный для тушения быстро загорающихся жидкостей и электрооборудования. Чем больше объем огнетушителя, тем больше возможность предотвращения возгорания.

Не применяйте воду для тушения пожара в области двигателя, она может образовать короткое замыкание и увеличить площадь горения жидкого топлива.

Если огонь распространился в заднюю часть автомобиля, где находится жидкое топливо, незамедлительно отойдите от автомобиля.

Если автомобиль загорелся в гараже, то лучше тушить его, вытолкав на улицу.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/emergency/2178345-gruzovik-zagorelsya-na-ulice-v-karagande/

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