Грузовик загорелся на улице в Караганде
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В Караганде пожарные оперативно потушили загоревшийся грузовой автомобиль в районе имени Казыбек би. Причина возгорания устанавливается, передает NUR.KZ со ссылкой на МЧС РК.
Как сообщается в официальном Telegram-канале ведомства, в Караганде в районе имени Казыбек би по улице Терешковой произошло горение моторного отсека грузовой автомашины.
Спасатели ликвидировали горение за 13 минут с момента поступления вызова.
"Пострадавших нет, причина устанавливается", - рассказали в МЧС.
Ранее сообщалось, что пожарные потушили горящий автомобиль на улице Богенбай батыра в Актобе. Силами спасателей возгорание удалось ликвидировать за 8 минут с момента поступления вызова.
В сентябре в паркинге одного из жилых домов в Алматы произошел пожар - сгорели два автомобиля. ЧП обошлось без пострадавших.
Что делать, если загорелся автомобиль
На официальном сайте ДЧС Астаны напомнили о важности соблюдении правил пожарной безопасности на автотранспорте.
Если автомобиль загорелся во время движения, нужно:
- незамедлительно остановиться и эвакуировать пассажиров из салона;
- позвонить по номерам дежурных служб "101" или "112", а также попросить помощи у людей, находящихся рядом;
- заглушив двигатель, освободить капот от защелок, отсоединить аккумулятор и применить огнетушитель.
Рекомендуется возить с собой огнетушитель объемом не менее одного литра, предназначенный для тушения быстро загорающихся жидкостей и электрооборудования. Чем больше объем огнетушителя, тем больше возможность предотвращения возгорания.
Не применяйте воду для тушения пожара в области двигателя, она может образовать короткое замыкание и увеличить площадь горения жидкого топлива.
Если огонь распространился в заднюю часть автомобиля, где находится жидкое топливо, незамедлительно отойдите от автомобиля.
Если автомобиль загорелся в гараже, то лучше тушить его, вытолкав на улицу.
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/emergency/2178345-gruzovik-zagorelsya-na-ulice-v-karagande/