Автомобиль вспыхнул на улице в Актобе

Пожарные потушили горящий автомобиль на улице Богенбай батыра в Актобе. Силами спасателей возгорание удалось ликвидировать за 8 минут с момента поступления вызова, передает NUR.KZ со ссылкой на МЧС РК.

Как сообщается в официальном Telegram-канале ведомства, сегодня в Актобе на улице Богенбай батыра произошло возгорание легкового автомобиля.

Силами спасателей горящий автомобиль потушен за 8 минут с момента поступления вызова.

"Пострадавших нет. Причина устанавливается", - отметили в МЧС.

Ранее сообщалось, что грузовой автомобиль загорелся в городе Тобыле в Костанайской области - его потушили пожарные. Возгорание случилось на территории частного подворья.

В сентябре в паркинге одного из жилых домов в Алматы произошел пожар - сгорели два автомобиля. ЧП обошлось без пострадавших.

Что делать, если загорелся автомобиль

На официальном сайте ДЧС Астаны напомнили о важности соблюдении правил пожарной безопасности на автотранспорте.

Если автомобиль загорелся во время движения, нужно:

незамедлительно остановиться и эвакуировать пассажиров из салона;

позвонить по номерам дежурных служб "101" или "112", а также попросить помощи у людей, находящихся рядом;

заглушив двигатель, освободить капот от защелок, отсоединить аккумулятор и применить огнетушитель.

Рекомендуется возить с собой огнетушитель объемом не менее одного литра, предназначенный для тушения быстро загорающихся жидкостей и электрооборудования. Чем больше объем огнетушителя, тем больше возможность предотвращения возгорания.

Не применяйте воду для тушения пожара в области двигателя, она может образовать короткое замыкание и увеличить площадь горения жидкого топлива.

Если огонь распространился в заднюю часть автомобиля, где находится жидкое топливо, незамедлительно отойдите от автомобиля.

Если автомобиль загорелся в гараже, то лучше тушить его, вытолкав на улицу.