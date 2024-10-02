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Эзотерика

Пожар в промзоне Караганды: огонь охватил два гектара (видео)

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Пожарные тушат огонь в Карагандинской области
Пожарные. Кадр из видео: instagram.com/112qaragandy_tjd

1 октября в Караганде произошло тление деревянных шпал и сухой растительности на территории Западной промзоны, передает NUR.KZ со ссылкой на областной ДЧС.

Как говорится в сообщении, опубликованном на официальной странице ведомства в Instagram, в районе имени Казыбек би на тупиковых железнодорожных путях загорелись восемь деревянных шпал, а также сухая трава, камыш и мусор, охватившие общую площадь в два гектара.

Благодаря оперативным действиям пожарных возгорание было полностью ликвидировано.

"Жертв и пострадавших нет", - отметили в ведомстве.

Ранее сообщалось, что в микрорайоне Мамраева в пятиэтажном жилом доме на первом этаже подъезда произошло загорание электропроводов в электрощитовой на площади 0,5 кв. м. Благодаря оперативным действиям пожарных с использованием спасательных колпаков были спасены три человека, среди которых один ребенок. Пожар полностью ликвидирован, пострадавших нет.

Также 19 сентября в Караганде в квартире на четвертом этаже девятиэтажного дома на улице Ермекова случился пожар. Благодаря оперативным действиям сил ДЧС от удушья продуктами горения при помощи спасательных колпаков было спасено 17 человек, в том числе 7 детей. Прибывшая на место происшествия медицинская бригада оказала экстренную помощь ребенку 2011 года.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/emergency/2168481-pozhar-v-promzone-karagandy-ogon-ohvatil-dva-gektara-video/

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