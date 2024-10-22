20 человек эвакуировали из-за мусора в Карагандинской области

Пожарные Карагандинской области ликвидировали два возгорания в жилых домах. Всего из зоны возгорания было эвакуировано 20 человек, включая детей, передает NUR.KZ со ссылкой на МЧС.

Как сообщается в официальном Telegram-канале ведомства, в Балхаше по улице Желтоксан в подвальном помещении четырехэтажного жилого дома произошло загорание мусора.

С целью уберечь жителей от вдыхания токсичных продуктов горения силами МЧС по лестничному маршу были эвакуированы 20 человек, из них 8 детей.

Благодаря оперативным действиям пожарных загорание было ликвидировано на малой площади.

Также на пульт диспетчера поступило сообщение о возгорании одного из частных жилых домов по улице Кирпичная в районе имени Казыбек би Караганды.

Незамедлительно направленные на место пожара расчеты обнаружили горение двухквартирного одноэтажного жилого дома. Несмотря на высокую пожарную нагрузку, затруднявшую работу огнеборцев, пожар был ликвидирован на площади 90 кв. м. Никто не пострадал.

Ранее в Караганде произошло возгорание хозяйственной постройки, пристроенной к одному из частных жилых домов по ул. Костюшко в районе Казыбек би. Незамедлительно направленные на место происшествия пожарные расчеты вынесли из охваченного огнем строения газовый баллон объемом 27 литров, тем самым предотвратив его взрыв.

Помимо этого, 1 октября в Караганде в районе имени Казыбек би на тупиковых железнодорожных путях загорелись восемь деревянных шпал, а также сухая трава, камыш и мусор, охватившие общую площадь в два гектара. Благодаря оперативным действиям спасателей возгорание было полностью ликвидировано.