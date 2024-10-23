"Взрыв за взрывом! Как война": очевидцы о ЧП с УАЗом, груженным газбаллонами (видео)

Вечером 21 октября на окраинах Астаны загорелась машина, груженная газовыми баллонами, которые стали взрываться. Очевидцы рассказали подробности ЧП, передает сайт телеканала КТК.

Вечером понедельника на окраине Астаны взлетали на воздух газовые баллоны. Оказалось, что загорелся груженный емкостями с пропаном так называемый в народе УАЗ "Буханка".

Обитатели ближайших домов в этот момент даже побоялись выйти наружу, чтобы узнать, что именно происходит на улице.

"Как начало стрелять! Взрыв за взрывом! Мы от окна отлетели. Форточка даже была закрыта вот так – очевидно, давлением форточка отскочила. Взрывов семь было. Может быть, шесть. Последний вот в ворота ударил. Капот открылся, осколки прям полетели, железки вчера. Это было страшно, как война", - рассказала телеканалу свидетельница происшествия Ольга Ефремова.

Очевидцы рассказывают, что сначала заметили огонь внутри движущегося УАЗа. Ехавшие позади, завидев это, начали интенсивно моргать "Буханке" фарами. Водитель "файер-мобиля" остановился и очень вовремя для себя выбрался из кабины.

Сразу после груженные в машину газовые баллоны, словно снаряды, начали по одному взлетать на воздух. При этом поведение "пилота" "Буханки", мягко говоря, удивило наблюдающих за ЧП.

"Он "чекушку" из кармана достал, распивал. То есть он был пьяный изначально. Когда по цеху ходил у нас, когда сотрудники приехали, тоже пьяный был. Когда уже эта вся суета произошла, начали спрашивать. Он сказал, что якобы он в магазин зашел.

Я записал на видео – зашел в магазин, спросил: "Теть Свет, вот лицо водителя. Он приобретал алкоголь?". Она говорит: "Нет, я же и сотрудникам говорила", - рассказал Алексей Дроняев.

Однако в полиции говорят, что на момент ЧП водитель был трезв. А в департаменте по чрезвычайным ситуациям этот вопрос комментировать не стали вовсе.

Волей случая ЧП произошло рядом со станцией техобслуживания, где припаркованными стояли несколько машин. Очевидцы рассказывают, что баллоны взрывались и отлетали прямо на авто. Пострадали четыре транспортных средства. Результат можно увидеть своими глазами.

Пожарные ликвидировали огонь за 14 минут. К счастью, обошлось без жертв и пострадавших.

Тем временем владельцы обгоревших машин считают убытки. Кто возместит материальный ущерб, пока неясно. Ровно как и кому принадлежали взорвавшиеся газовые баллоны.

"Краска вздыбилась, поднялась. Лобовое стекло – газовый баллон туда, кажется, прилетел – разбило. Внутри гарью сильно воняет. Приехали, оценили, сказали: "С вами свяжутся". А кто с нами свяжется? Никто не выходил на контакт", - говорит Константин Колесников.

Департамент по чрезвычайным ситуациям уже передал материалы дела в правоохранительные органы, резюмируется в публикации.

Напомним, мы писали об этом ЧП в Астане. Прибывшим на место огнеборцам удалось спасти от огня 8 автомобилей, рядом стоящие жилые дома и 11 газовых баллонов из 17.

Кроме того, ранее в одной из новостроек Астаны в районе Нура горели строительные материалы и утеплитель.

Источник: КТК

Правила поведения при пожаре

На официальном сайте МЧС РК сказано, что нужно делать при возникновении пожара. Так, при первых признаках возгорания и запахе дыма вызовите пожарную службу, набрав 101 или службу спасения, набрав 112.

Какую информацию необходимо сообщить диспетчеру:

адрес пожара или возгорания;

объект возгорания (во дворе, в квартире, на складе и так далее);

предмет возгорания (телевизор, мебель и так далее);

при необходимости - номер подъезда, квартиры, этажность здания и этаж возгорания, откуда удобнее подъехать, коды входа на территорию и так далее;

свою фамилию и телефон.

Необходимо во время разговора говорить четко и спокойно.