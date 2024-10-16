"Говорят, там соседка осталась": квартира загорелась в центре Алматы (видео)

В Алматы произошел пожар в многоэтажном доме. Видео происшествия прислали очевидцы в редакцию NUR.KZ. Они сообщают, что в квартире находилась женщина.

На видео, присланном очевидцами, видно, как на балконе пятого этажа дома полыхает огонь. Внизу собрались очевидцы, возможно, жители дома. Также на месте присутствует полиция.

"Женщина на той стороне, говорят, висит. Вот это ужас. Вторая квартира тоже… какой кошмар, говорят, там соседка осталась", - говорит очевидица.

Между тем, в МЧС прокомментировали произошедшее. Там отметили, что алматинские пожарные оперативно потушили пожар в многоэтажном доме, не дав распространиться огню на соседние квартиры.

"В одном из многоквартирных жилых домов Алмалинского района на пятом этаже произошло загорание квартиры и балкона на общей площади 50 м². Спасатели ликвидировали горение за 18 минут. Пострадавших нет. Причина устанавливается", - сообщили в ведомстве.

Напомним, вчера ранним утром в одном из общежитий столицы произошел пожар, в котором пострадали пять человек. Также в Астане минувшей ночью по улице Кутпанова, в пятиэтажном общежитии случился пожар - загорелся мусор. По данным МЧС, спасатели эвакуировали четверых человек, в том числе, двух детей.