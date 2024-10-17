Top.Mail.Ru
Происшествия

Версия сайта

ru kz

Рекомендации

Все новости
Финансы
Семья
Политика
Мир
Шоубиз
Общество
Спецпроекты
Спорт

Актуальное

Фото
Видео

Все категории

ВСЕ НОВОСТИ
БІРГЕМІЗ
Дом
Досуг
Еда
Жаңа Қазақстан
Здоровье
Истории
Как мы работаем
Калейдоскоп
Мир
Общество
Политика
Происшествия
Семья
Спорт
Технологии
Финансы
Шоубиз
Эзотерика

Пожар вспыхнул на крыше многоэтажки в Алматы (видео)

Опубликовано:

Пожар в многоэтажке по Байтурсынова Алматы
В многоэтажке загорелась крыша в Алматы. Кадр из видео: t.me/almatytoday/

В Алматы загорелась многоэтажка в Алмалинском районе. В социальных сетях публикуют видео с места происшествия, пожарные находятся на месте, передает NUR.KZ.

Информация о пожаре появилась во многих группах в соцсетях. По информации Telegram-канала "Almaty Today", горит крыша дома по улице Байтурсынова.

Сообщается, что пожарные находятся на месте ЧП.

В данный момент очевидцы публикуют кадры с места пожара.

В пресс-службе ДЧС по городу Алматы сообщили, что пожарные части направлены в Алмалинский район, на улицу Кашгарская. Пожарные работают по повышенному рангу, возгорание началось с квартиры на 7-м этаже 8-этажного жилого дома.

В данный момент происходит горение квартиры и кровли, площадь уточняется. На месте работают 25 пожарных и 6 ед. техники. Дополнительно силы и средства следуют.

Эксклюзивный контент и новости только для вас! Подпишитесь на Telegram!

Подписаться

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/emergency/2175408-pozhar-vspyhnul-na-kryshe-mnogoetazhki-v-almaty-video/

Для вашего удобства и безопасности мы используем файлы cookie