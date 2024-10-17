Пожар вспыхнул на крыше многоэтажки в Алматы (видео)
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В Алматы загорелась многоэтажка в Алмалинском районе. В социальных сетях публикуют видео с места происшествия, пожарные находятся на месте, передает NUR.KZ.
Информация о пожаре появилась во многих группах в соцсетях. По информации Telegram-канала "Almaty Today", горит крыша дома по улице Байтурсынова.
Сообщается, что пожарные находятся на месте ЧП.
В данный момент очевидцы публикуют кадры с места пожара.
В пресс-службе ДЧС по городу Алматы сообщили, что пожарные части направлены в Алмалинский район, на улицу Кашгарская. Пожарные работают по повышенному рангу, возгорание началось с квартиры на 7-м этаже 8-этажного жилого дома.
В данный момент происходит горение квартиры и кровли, площадь уточняется. На месте работают 25 пожарных и 6 ед. техники. Дополнительно силы и средства следуют.
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/emergency/2175408-pozhar-vspyhnul-na-kryshe-mnogoetazhki-v-almaty-video/
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