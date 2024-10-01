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Эзотерика

Трех человек в колпаках вывели из дома в Караганде

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Пожарные тушат пожар
Пожарные. Иллюстративное фото: Virojt Changyencham/Getty Images

В Караганде пожарные спасли трех человек из горящего пятиэтажного жилого дома в микрорайоне Мамраева, пожар полностью ликвидирован, передает NUR.KZ со ссылкой на МЧС.

Как говорится в сообщении, опубликованном в официальном Telegram-канале ведомства, 30 сентября в микрорайоне Мамраева в пятиэтажном жилом доме на первом этаже подъезда произошло загорание электропроводов в электрощитовой на площади 0,5 кв. м.

Благодаря оперативным действиям пожарных с использованием спасательных колпаков были спасены три человека, среди которых один ребенок.

Пожар полностью ликвидирован, пострадавших нет.

Напомним, 19 сентября в Караганде в квартире на четвертом этаже девятиэтажного дома на улице Ермекова произошел пожар. Благодаря оперативным действиям сил ДЧС от удушья продуктами горения при помощи спасательных колпаков было спасено 17 человек, в том числе 7 детей. Прибывшая на место происшествия медицинская бригада оказала экстренную помощь ребенку 2011 года.

А 20 сентября в Караганде спасатели оперативно эвакуировали женщину из задымленной зоны, которая образовалась в результате возгорания на восьмом этаже дома, расположенного на проспекте Республики. В результате произошедшего никто не пострадал.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/emergency/2167912-treh-chelovek-v-kolpakah-vyveli-iz-doma-v-karagande/

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